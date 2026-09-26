El Museo Canario y Cajamar acercarán el patrimonio histórico y arqueológico a los 21 municipios de Gran Canaria

El Museo Canario y Cajamar acercan el patrimonio histórico, arqueológico y documental a los municipios de Gran Canaria - CEDIDO POR EL MUSEO CANARIO

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Museo Canario y Cajamar han suscrito un acuerdo de colaboración para poner en marcha 'MuseoMóvil. El patrimonio recorre Gran Canaria', un proyecto de divulgación itinerante que acercará el patrimonio histórico, arqueológico y documental de Canarias a los 21 municipios de Gran Canaria durante los próximos cuatro años.

En un comunicado, la sociedad científica ha explicado que la iniciativa contempla la creación de una unidad museística móvil, equipada con una exposición desplegable y recursos didácticos, que recorrerá la isla desarrollando talleres y actividades dirigidas al público infantil, familiar, escolar y adulto.

Por su parte, el proyecto ha nacido con el objetivo de garantizar el acceso al patrimonio cultural canario mediante una propuesta cercana, participativa e inclusiva.

Este acuerdo refleja el compromiso compartido de El Museo Canario y Cajamar con la conservación, la difusión y la puesta en valor del patrimonio cultural de Canarias.

Mientras, para la entidad financiera, la colaboración supone respaldar un proyecto de proximidad con presencia en los 21 municipios de Gran Canaria, lo que refuerza su compromiso con el desarrollo social y cultural del archipiélago.

'MuseoMóvil' permitirá ampliar el alcance territorial de la labor divulgativa de El Museo Canario en un momento especialmente significativo para la institución, cuya actividad presencial se encuentra condicionada por las obras de ampliación de su sede.

Gracias a este formato itinerante, el Museo mantendrá activa su función educativa y social, al acercar sus contenidos a la ciudadanía allí donde reside. De este modo, continuará con las labores didácticas y de difusión del patrimonio histórico que el Museo ha venido realizando como Museo Insular de Arqueología Concertado con el Cabildo de Gran Canaria.

El proyecto contribuirá, además, a favorecer la cohesión territorial y la igualdad de acceso a la cultura, llevando el patrimonio canario a municipios y localidades que habitualmente quedan fuera de los principales circuitos culturales.

De esta manera, el contacto directo de escolares, familias y público general con el legado arqueológico y documental de Canarias permitirá fortalecer el conocimiento y la valoración de la identidad cultural desde edades tempranas.