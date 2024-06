ONCE premia el altruismo y la atención de la sociedad canaria

Foto de familia de la entrega de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Canarias 2024 - ONCE

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

Cruz Roja, Radio Televisión Canaria, Francisco Javier Bencomo, Grupo Bimbo y el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna han recibido los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Canarias 2024 durante una gala celebrada en el Teatro Leal de La Laguna. Los premiados destacan por su sensibilidad social, su larga trayectoria y su dedicación en pro de los derechos sociales de los más desfavorecidos.

Los Premios Solidarios Grupo Social ONCE tienen la finalidad de reconocer y premiar a aquellas personas, entidades, instituciones, medios de comunicación y administraciones que realizan una labor solidaria en su entorno de influencia procurando la inclusión social de todos los ciudadanos, la normalización y la autonomía personal y la accesibilidad universal.

Han participado en la gala Alberto Durán López, vicepresidente de Coordinación Institucional Solidaridad y Relaciones Externas de la ONCE; Miguel Ángel Déniz, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Canarias; Astrid María Pérez Batista, presidenta del Parlamento de Canarias; Candelaria Delgado Toledo, consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias; Dulce Gutiérrez, directora general de Discapacidad del Gobierno de Canarias; Rosa Dávila Mamely, presidenta del Cabildo de Tenerife, y José Antonio López Mármol, delegado de la ONCE en Canarias. Han estado acompañados por diferentes autoridades políticas y sociales, así como representantes de la discapacidad y de la sociedad canaria.

En la categoría de Institución, Organización, Entidad, ONG, el galardón lo ha recibido CRUZ ROJA, por su excepcional y prolongada trayectoria de 150 años al servicio de la ciudadanía de Canarias. Durante un siglo y medio, Cruz Roja Canarias ha estado al frente de múltiples iniciativas humanitarias, proporcionando asistencia y apoyo a las personas más vulnerables de la sociedad.

Su compromiso con la ayuda humanitaria y el desarrollo social ha dejado una huella indeleble en la comunidad canaria. Este premio es un testimonio del impacto positivo y duradero que Cruz Roja Canarias ha tenido en la vida de innumerables individuos y familias a lo largo de su extensa historia. La organización ha demostrado una dedicación incansable a su misión de "prevenir y aliviar el sufrimiento humano" en todas las circunstancias.

En el apartado de programa, artículo o proyecto de comunicación el premio lo ha recogido Radio Televisión Canaria, por la generación de contenido social en su programación, la promoción de la solidaridad entre la ciudadanía Canaria, la visualización de la realidad cotidiana de las personas con discapacidad, la visibilización de proyectos solidarios y su compromiso permanente con la mejora de la sociedad canaria.

El Premio Solidarios a la Persona Física lo ha recibido Francisco Javier Bencomo Bencomo, por su implicación personal y profesional en la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, abanderando durante más de 30 años propuestas de mejora y reivindicaciones de las personas con discapacidad y de las entidades más representativas del sector, su compromiso sostenido y su impacto positivo en la sociedad.

En la categoría de Empresa se ha entregado el premio Solidarios al Grupo BIMBO, por apoyar a causas sociales, fomentar la empleabilidad de personas con discapacidad y por su transparencia en las acciones solidarias. Estas acciones demuestran el compromiso de Grupo Bimbo con la sociedad y su contribución al bienestar y la mejora de la calidad de vida de las personas.

Finalmente, en la categoría de Administración Pública, el Premio Solidarios lo ha recibido el Ayuntamiento de San Cristóbal de La Laguna, por la puesta en marcha de múltiples acciones y programas destinados a mejorar la accesibilidad universal en el municipio, haciendo que las políticas de discapacidad y accesibilidad universal formen parte de su seña de identidad.

El jurado de los Premios Solidarios Grupo Social ONCE Canarias 2024 lo han formado Miguel Ángel Déniz Méndez, presidente del Consejo Territorial de la ONCE en Canarias; M.ª Candelaria Delgado Toledo, consejera de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias del Gobierno de Canarias; Juan Carlos Hernández Sosa, vicepresidente del CERMI-Canarias; Marcial Morales Martín, vicepresidente de la Fundación YRICHEN; Fernando Canellada Crespo, subdirector de ‘La Provincia DLP’; Bárbara Palau Vidal, consejera general de Coordinación Institucional y Movimientos Sociales del Consejo General de la ONCE; José Antonio López Mármol, delegado de la ONCE en Canarias; y Andrés Guillén Guillén, director de Zona de la ONCE en Tenerife.