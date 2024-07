One Airways defiende el "éxito incontestable" de los vuelos de material sanitario a Canarias en medio del "caos" mundial

El CEO, Óscar Trujillo, aclara que no cobró comisión y desvela que la operación se inició con una llamada de Antonio Olivera



SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El CEO y fundador de One Airways, Óscar Trujillo, ha defendido este lunes el "éxito incontestable" de los tres vuelos directos que llegaron a las islas al comienzo de la pandemia en pleno "caos" del comercio y la aviación mundial.

En una comparecencia ante la comisión de investigación del Parlamento de Canarias sobre la compra de material sanitario ha detallado que la operación para gestionar los aviones se inició con una llamada del viceconsejero de Presidencia del Gobierno de Canarias, Antonio Olivera, el 18 de marzo, de quien ha dicho que no era su amigo y que había tenido tres encuentros cordiales con anterioridad.

Ha admitido que fue una llamada "de desespero" en busca de soluciones y en un momento en el que "nadie" asumía una operación aérea de esta envergadura, algo que sí afrontó One Airways, con experiencia en el sector de los aviones medicalizados con los gobiernos de Canarias, Andalucía y Baleares y la organización de trasplantes

Trujillo ha apuntado era un "suicidio" aceptar un encargo como ese pero había "pocas razones para decir que no" dado que de esos vuelos "dependía salvar vidas". "Es tu gente", ha agregado, al tiempo que ha reconocido que no se "arrepiente" y de que "lo volvería a hacer".

Ha dejado claro que no se dedicaba a la intermediación para traer material sanitario sino que se dedicó a "armar" toda la estructura logística dado que las circunstancias obligaron a formar parte de toda la estructura.

"Era importante implicar a todos y sincronizarnos con Shangai 24 horas. Si se hubiese actuado como un simple broker, sería un fracaso, los vuelos hubieran llegado vacíos y se hubiera dicho que por qué se pagó con dinero público esos vuelos", ha indicado.

Trujillo ha incidido en que "era un mundo logístico angustiosamente colapsado" en el que se llegó a autorizar el uso de aviones de pasajeros para cargar material en los asientos y en un momento en el que las aerolíneas estaban "desbordadas" y no había aviones suficientes en el mercado.

Desde el primer momento, ha destacado, se dio cuenta de que hacía falta para esta operación el modelo Airbus A340-600, el único que podía hacer un vuelo directo de 16 horas desde China a Canarias, y del que solo disponían Iberia y Plus Ultra.

Iberia descartó la operación porque no garantizaba el vuelo directo, algo que sí hizo Plus Ultra a un coste de 375.000 euros por vuelo, una cantidad por debajo de lo habitual gracias a la caída del precio del petróleo por entonces, y con más 20 toneladas de material por vuelo.

LOS COSTES FUERON BAJOS, CASI "PÍRRICOS"

Trujillo ha aclarado que los costes fueron "pírricos" y que no cobró "comisión" por el trabajo pero también ha dejado claro que su empresa "no es una ONG" y que tuvo unos ingresos que no quiso precisar.

Ha subrayado que se hizo todo "en medio de un caos" en el que había que tramitar permisos diplomáticos, no había hoteles para la tripulación y los trabajadores hacían "cadenas humanas" para meter el material sanitario en los aviones ya que el personal chino no lo hacía.

"No era una oportunidad de negocio ni enriquecimiento personal, fueron operaciones muy bien negociadas para el interés público, de las más bajas de España", ha indicado, agregando, incluso, que en el tercer vuelo, el 16 de mayo, se incluyó material sanitario del Cabildo de Tenerife que estaba retenido en China y sin coste adicional.

Ha tildado de "épica" la gestión para traer el material sanitario en una "zona de guerra" y sin ni siquiera darles las "gracias públicas", sufrió un "vil ataque" en medios de comunicación y redes sociales. "No esperábamos una medalla pero sín unas palabras de gratitud", ha comentado.

Ha destacado la "buena fe" del Gobierno canario para defender el interés general y lograr el material sanitario y resaltado el papel "determinante" de Antonio Olivera por su "capacidad" para entender las dimensiones de la operación en un contexto en el que se cambiaban las condiciones con los aviones en el aire.

Trujillo ha aclarado que solo trabajó con el Servicio de Urgencias Canario durante la pandemia y ha resaltado que en ningún momento ha tenido contacto con el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, su exasesor, Koldo García, ni representantes de la empresa Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL.

NADIE DEL GOBIERNO LE RECOMENDÓ CONTRATACIONES

Igualmente ha señalado que nadie del Gobierno de Canarias le propuso ninguna contratación especial con ninguna empresa y nunca habló con nadie de comité de emergencia sanitaria.

Ha dicho también que Olivera no le recomendó impulsar la operación logística a través de Plus Ultra pues en el Gobierno "no saben" cuál es la mejor opción en ese momento, y también desconoce si la aerolínea hizo el trabajo "a pérdidas".

"Soy experto pero no un gurú", ha respondido a la diputada del Grupo Nacionalista, Vidina Espino, en el cara a cara más tenso de la comisión en el que ha cuestionado por qué One Airways se inscribió en la ZEC días después de recibir la llamada de Olivera.

Trujillo ha desvinculado esa inscripción de la operativa con China y la circunscribe al proyecto empresarial, fallido posteriormente, de crear una nueva aerolínea canaria para el traslado de pasajeros a la Península y Europa a través del aeropuerto Tenerife Sur.