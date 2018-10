La oposición acusa a Baltar de "excluirle" del Pacto por la Sanidad y el consejero recuerda que el proceso fue público

Publicado 07/03/2018 12:51:01 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 7 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los grupos de la oposición en el Parlamento de Canarias han acusado al consejero de Sanidad del Gobierno de Canarias, José Manuel Baltar, de "excluir" a los grupos del debate del Pacto por la mejora de Sanidad Pública, mientras que el responsable autonómico les has espetado que el proceso fue público y que tuvieron la oportunidad de participar cuando hubieran querido.

"Estamos dispuestos a hablar de lo que les parezca conveniente siempre que no sea para discutir los elementos básicos porque es un trabajo de todo un colectivo profesional", señaló Baltar en respuesta parlamentaria al diputado del PP, Zacarías Gómez Hernández.

Aquí, el consejero declaró que "sería un orgullo poder decir que he pensado todo esto --en relación al contenido del plan--, pero no lo he hecho yo, lo han hecho ellos --sindicatos, colegios...--".

Añadió en este punto que "esos señores y nosotros hemos decidido que solo conseguimos resultados con grandes estrategias y prestando atención a los pequeños detalles y siempre con mucho, mucho diálogo. La sanidad no es un gasto, la mayor riqueza de una tierra es su salud".

Baltar indicó al diputado del PP --que dijo que el pacto nace "estéril" y que más que Pacto por la Sanidad debería llamarse "pacto de Baltar"-- que se trata de un plan de trabajo, "y nadie lo secuestró a este parlamento".

PP: "EL COMPROMISO NO ES OTRA QUE UN PACTO POR LA PAZ SANITARIA"

Mientras, desde el PP, Gómez Hernández explicó que "todo esto del compromiso por la sanidad no es otra cosa que un pacto por la paz sanitaria. Muy bien por el compromiso por la sanidad, fantásticas aportaciones, pero nos gustaría ahora que explicara --Baltar-- qué se persigue con este plan".

Creyó asimismo que Baltar va a preparar un plan para tener paz social los meses previos a las elecciones, al tiempo que acusó al consejero de "ningunear" a los grupos parlamentarios. "La paz social no se va a obtener con este tipo de actuaciones", expresó.

"Le quiero felicitar por el noble arte de convocar a todos los agentes a espaldas del parlamento para firmar un pacto del que nos ha excluido", acentuando que su grupo está cansado de la política "errática" de la Consejería y de la falta de soluciones y liderazgo.

Desde el grupo mixto, Jesús Ramón Chinea dijo a Baltar que no hace falta ser adivino para saber que estaba molesto con las palabras del PP, entendiendo que es algo normal después de tanto trabajo, aunque echó de menos que el resto de grupos parlamentarios no hayan podido participar.

También felicitó a los firmantes por sacar adelante este pacto, cuyo objetivo debe ser mejorar la sanidad pública canaria. "Seguimos creyendo --dijo-- que hay que cambiar el modelo sanitario y potenciar e invertir más en la atención primaria y descentralizar la atención hospitalaria".

"No podemos dejar esto en una declaración de intenciones, debemos sumarnos el resto de grupos. Y ahí el Gobierno tiene que llegar a un consenso con el resto", expuso.

NC: NO HAY NADA "NOVEDOSO EN EL DOCUMENTO"

Por NC, su portavoz, Román Rodríguez, hizo especial hincapié en que no hay nada "novedoso" en el documento y que es un conjunto de reclamaciones legítimas y persistentes en el tiempo, desde la carrera profesional, a la gestión clínica, pasando por los problemas de urgencias.

Asimismo, opinó que es una buena noticia que el Gobierno se siente con las organizaciones ciudadanas y profesionales, incidiendo que el pacto tiene que ser la "espada de Damocles" y que NC va a exigir al Ejecutivo central que lo cumplan.

PODEMOS: "OPERACIÓN DE MARKETING"

El portavoz de Podemos, Juan José Márquez Fandiño, comentó que la situación de la sanidad se cambiará en la calle con las reivindicaciones de que la sanidad pública no esté en manos de gente que hace negocio con ella.

"¿Qué busca esta operación de marketing? Están intentando neutralizar la movilización social. Hay cuestiones en ese documento que nos parecen positivas porque son unos expertos en el marketing pero nuestra sanidad pública sigue en una situación inaceptable", comentó.

PSOE: "FLACO FAVOR HA HECHO EL CONSEJERO AL OCULTAR EL PLAN"

Mientras, por el PSOE, Marcos Francisco Hernández insistió en que "flaco favor" ha hecho el consejero al plan al "ocultarlo" a la cámara.

"Tenemos fortaleza en este sistema, sí --dijo--, hay colectivos profesionales y sindicales que aportan, tenemos un gran servicio sanitario. Sí, pero señor Baltar, hemos debatido en esta cámara sobre listas de espera, de un gobierno que no prioriza, de incorporar más recursos económicos, del colapso sanitario... No creamos que con este compromiso va a acallar las voces".

Finalmente, la portavoz del grupo nacionalista canario, Guadalupe González Taño, indicó que los pacientes deben ser el centro sanitario y que alrededor de ellos deben ir encaminadas todas las medidas.