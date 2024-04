Pablo Rodríguez: "Gran Canaria ha dado un paso adelante con CC. Somos el partido de los éxitos"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El secretario insular de Coalición Canaria en Gran Canaria, Pablo Rodríguez, ha destacado hoy sábado la capacidad de la organización nacionalista para generar liderazgos y ha afirmado que la Isla ha dado "un paso adelante" con CC. "Estamos al frente de asuntos fundamentales para el desarrollo del conjunto del Archipiélago, no solo para Gran Canaria, gracias al liderazgo adquirido. Somos el partido de los éxitos y liderazgos municipales y supramunicipales".

Así lo ha manifestado durante la convención insular 'Lideramos Gran Canaria' que han celebrado los nacionalistas en el Centro Cultural CICCA y a la que han asistido más de un centenar de personas entre militantes, simpatizantes, miembros de otras organizaciones locales y representantes del tejido asociativo y empresarial de Gran Canaria.

Pablo Rodríguez subrayó que en Coalición Canaria Gran Canaria confluyen profesionales de sectores muy diversos y otras organizaciones de ámbito local que entienden que el partido "es el lugar donde unirnos y hacer fuerte" a la Isla. "Esta organización une a las personas que han decidido trabajar por el desarrollo óptimo de Gran Canaria; esto es lo que nos mueve, nos une y el secreto del éxito. Trabajamos por un nacionalismo abierto y vivo, de progreso y que sea garante de una política que vela por los intereses de todos los grancanarios y grancanarias, adaptado a la realidad y necesidades actuales", añadió.

El acto también contó con las intervenciones del secretario general de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, y de la coordinadora general de CC en Gran Canaria, María Fernández, quien aseguró que son el partido "más renovado y con más liderazgo" de toda la Isla; el partido que tiene el Plan Gran Canaria 2023/2027 y una hoja de ruta para lograr el desarrollo y bienestar de Gran Canaria, y el partido que "salva a la Isla de la decadencia y la parálisis". "Nuestra bandera es el trabajo constante y responsable realizado siempre con la mirada puesta en la ciudadanía y la municipalidad. Y es que creemos firmemente en la municipalidad como valor incalculable que fortalece la organización y la Isla", aseguró.

Del mismo modo, María Fernández hizo hincapié en que son un partido "dinámico y regenerado" con sello de "experiencia de gestión" y "profesionalidad". "Nosotros no dejamos pasar cuatro años de mandato sin pena ni gloria. Nosotros desde el minuto uno estamos liderando y estamos gestionando. Somos los defensores líderes de esta isla. Somos los conseguidores. Recordemos que en menos de un año Pablo Rodríguez ha logrado sacar adelante un decreto de vivienda para dar respuesta a una situación crítica que se vive en Gran Canaria y en el resto del Archipiélago. Y también recordemos que Coalición Canaria es quien logró la gratuidad del transporte público".

Por su parte, Fernando Clavijo subrayó el liderazgo de Coalición Canaria de Gran Canaria, un liderazgo que "se ha forjado del compromiso y del trabajo constante desde los municipios" y que es "un ejemplo más del modo canario de hacer las cosas". "Un modo canario alejado del ruido en Madrid, que nos permite dialogar, alcanzar acuerdos y situar a los canarios y canarias en el centro de todas las políticas públicas, en el centro de la sanidad, las políticas sociales, la educación", aseveró.

MUNICIPALIDAD, POLÍTICA DE CUIDADOS, VIVIENDA, IDENTIDAD Y MOVILIDAD

El primer teniente alcalde de San Bartolomé de Tirajana, Alejandro Marichal, compartió la experiencia del comité local desde que asumió el cargo en 2015 y cómo tras las elecciones de 2023 se convierte en un modelo de éxito de la política municipal. "Con ella he pretendido que sirva de estímulo y de reto aspiracional para el resto de compañeros de los comités locales de la Isla", expuso Marichal, quien indicó que el éxito "se ha basado en el trabajo, la constancia y el equipo". "Todo esto ha sido un trabajo de ocho años; no nos ha llegado de la noche a la mañana, no ha habido suerte, sino dedicación y trabajo. No hemos heredado nada, ni nos han regalado nada, lo que hemos conseguido ha sido fruto del esfuerzo".

En materia de vivienda, la diputada Vidina Espino expuso que en todos los municipios hay demanda de vivienda de promoción pública pero que es en Las Palmas de Gran Canaria, el municipio con mayor población, donde hay más demandantes de vivienda pública de todo el archipiélago, con 3.500 registrados. "Por eso no se entienden esas bravuconadas de determinados responsables políticos de este municipio diciendo que se niegan a aplicar artículos del decreto", dijo.

Asimismo, la parlamentaria indicó que existe "una emergencia habitacional, personas en una situación desesperada", por lo que pidió a los responsables del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria "menos bravuconadas y más responsabilidad en materia de vivienda". "No tiene sentido pedir al Gobierno la declaración de zonas tensionadas porque reconocen un problema de vivienda y luego decir que no quieren aplicar herramientas y soluciones que ha puesto el Gobierno de Canarias en sus manos", dijo.

Por otro lado, la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, insistió en que la creación de la Dirección de Paciente y Cronicidad, que efectuaron al inicio de la legislatura, está siendo fundamental para la política de cuidados. "En esta dirección tenemos proyectos como AP_Cuida2, que son desarrollados específicamente para facilitar la transición, continuidad asistencial y seguimiento de los pacientes en su retorno al hogar tras un proceso de hospitalización", comentó la consejera, que explicó que se está pilotando en Gran Canaria, en la Zona Básica de Salud de Tamaraceite, que incluye los consultorios locales de San Lorenzo y Tenoya, y que ya se ha extendido a otros municipios como Gáldar.

"De esa forma, estamos pendientes del paciente una vez está en su casa, valorándolo y ayudándolo con las necesidades asistenciales. Optimizando los cuidados, evitando reingresos hospitalarios, visitas a urgencias no deseadas, así como problemas relacionados con la medicación", concretó Monzón.

La presidenta de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, Beatriz Calzada, expuso las líneas estratégicas de la movilidad en Gran Canaria, basada en cuatro pilares fundamentales: la gratuidad de las guaguas, el carril Bus-VAO y las carreteras verdes, el tren y los corredores marítimos verdes, todo bajo el paraguas de la sostenibilidad.

La nacionalista aseveró que Coalición Canaria trabaja ya para implementar las carreteras verdes sostenibles, que contribuirán a la descarbonización y permitirán que estas infraestructuras puedan ser autosuficientes con energías renovables. en cuanto a la apuesta por el tren, dijo que solo si el Gobierno de Canarias lidera la implantación del tren "conseguiremos que sea una realidad a medio o largo plazo". "Durante muchos años muchos han hablado de este proyecto que debe partir del Cabildo de Gran Canaria, pero ninguno se ha atrevido a llevarlo adelante", apostilló.

Por último, el coordinador de la comarca norte de CC en Gran Canaria, José Gilberto Moreno, dijo que hay que trabajar y reforzar los verdaderos valores de la identidad nacional canaria, no solo destacando los elementos, sino fortaleciendo los sentimientos de la canariedad del pueblo canario. "Para ello no hay otra vía más efectiva que haciendo la misma presente en nuestra vida diaria, en nuestras acciones, como las nuevas tecnologías, el sistema educativo y las expresiones de identidad cultural. La identidad nacional canaria se expresa en nuestro común denominador cultural, histórico, sociológico y lingüístico. El desempeño de actividades públicas sectoriales o territoriales no puede manifestarse nunca en contradicción a esos principios y valores. Esa identidad es el motor impulsor del proyecto político de CC", culminó.