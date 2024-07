El Padre Ángel dice que la situación de la inmigración en Canarias le produce "mucho dolor"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 26 Jul. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Mensajeros de la Paz, el Padre Ángel, ha admitido este viernes que la situación que atraviesa Canarias con la inmigración le produce "mucho dolor" aunque considera que actualmente hay conciencia de que esto "tiene que tener alguna solución".

El Padre Ángel recordó, ante los periodistas tras visitar al presidente de Canarias, Fernando Clavijo, que en julio se cumplen diez años de que el Papa Francisco pronunciara "aquella palabra de Lampedusa", donde él mismo dijo que estuvo "viendo los cadáveres" de personas inmigrantes que intentaban llegar a las costas.

Esto, señaló, "te produce mucho dolor y mucha emoción", para agregar que también lo produce saber que las personas están "con ganas, sean de los colores que sean, de resolver o, por lo menos, de acoger" a los migrantes que llegan.

"Creo que estamos en un momento en el que estamos, por lo menos, concienciados de que eso tiene que tener alguna solución", apuntilló para agregar que el cada día aparecen inmigrantes muertos, que "ya parece que no son noticia", es algo que subrayó "tiene que doler".

El Padre Ángel, que estuvo en el Congreso de los Diputados este martes cuando se decidía la tramitación de la modificación de la Ley de Extranjería, consideró que "estaban casi todos de acuerdo en que algo había que hacer", para apuntar que el que se aprobase la ley "era bueno" pero "no resolvía los problemas solo", aunque admitió que casi rezaba para que la modificación de la norma saliera adelante.

"El problema no era que se aprobara o no la ley, que mejor que se aprobara, sin duda alguna para algunos. El problema es que nos concienciemos de que existe el problema, que nos concienciemos de que no es solo un problema de España, es un problema del mundo entero. El Papa Francisco, yo recuerdo el primer día que lo conocimos, dijo dos palabras: los problemas de esta sociedad son la soledad y la migración", apuntó.

DÍA DE LOS ABUELOS: 'EN LA VEJEZ NO ME ABANDONES'

El Padre Ángel se encuentra en Las Palmas de Gran Canaria porque la organización que lidera cada 26 de julio elige una comunidad para celebrar el Día de los Abuelos y en esta ocasión ha sido Canarias.

Con este motivo aprovechó para felicitar a los abuelos de todo el mundo y se remitió al eslogan "precioso" de las IV Jornada Mundial de los Abuelos y de los Ancianos, elegido por el Papa Francisco, 'En la vejez no me abandones'.

Así aprovechó para invitar a todos los nietos a que feliciten a los abuelos y para decirles que "están guapos, que les quieren" porque, matizó, es a ellos a los que se le debe "toda" la historia de cada uno.

También aprovechó para agradecerle al Gobierno de Canarias el poder estar en Las Palmas de Gran Canaria, ya que será en la catedral de la capital grancanaria donde se celebrará una misa con el obispo y un acto oficial.

Por su parte, el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha señalado que "siempre es gratificante ver al Padre Ángel por la tranquilidad, la paz y la bondad que transmite".

Asimismo ha agradecido al presidente de Mensajeros de la Paz por elegir Canarias para celebrar el Día de los Abuelos, así como por haber estado presente en el Congreso de los Diputados este martes cuando se decidía la tramitación de la modificación de la Ley de Extranjería, además de por el "apoyo y las palabras de aliento y de consuelo".

Aprovechó para apuntar que el Padre Ángel "es un ejemplo de compromiso y de sacrificio por los demás y de cómo podemos entre todos, con poquitas cosas y poquitos gestos, contribuir a una sociedad mejor".