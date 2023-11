La Palma recupera en 2024 el 'Festival Starmus'

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director del Instituto Astrofísico de Canarias (IAC), Rafael Rebolo, y le director del 'Festival Starmus', Garik Israelian, han adelantado este viernes que el certamen volverá a organizarse en 2024 en la isla de La Palma, un proyecto en el que se viene trabajando "mano a mano" para recabar los apoyos institucionales necesarios para recuperar el prestigioso festival para las islas.

"Estamos trabajando para que esto sea una realidad y la vía que hemos encontrado es relacionarlo con la protección del cielo como un bien de la humanidad, por eso iremos de la mano de la Fundación Starlight. Estamos a tiempo de concienciar a la sociedad sobre la contaminación de nuestro cielo, especialmente con el lanzamiento de pequeños satélites y creemos que Starmus es la vía adecuada para ello", destacó Israelian,

En esta línea, apuntó que la nueva edición del festival en La Palma "tiene que ser una revolución para la isla", un proyecto donde se volverá a colocar el espacio en el centro de la temática.

En este sentido, aclaró que la organización se pondrá a trabajar en la edición palmera una vez que se firmen los fondos destinados por parte de las instituciones implicadas.

El anunció se realizó durante la presentación mundial del documental grabado durante la última edición de 'Starmus' en Armenia, cuyo estreno será esta noche en los cines Yelmo del centro comercial Meridiano.

Bajo el título '50 años en Marte', esta producción audiovisual resume la sexta edición celebrada en Yerevan (Armenia) en 2022 y que tuvo como protagonista al Planeta Rojo.

"Este documental ha sido un experimento para nosotros, ahora la idea es recuperar el material grabado en las islas y hacer un documental canario. Además, la experiencia en Armenia nos sirve para traer ese modelo de festival a La Palma, queremos involucrar a todos los palmeros", afirmó.

El director y astrofísico destacó que a lo largo de estos años el festival ha logrado contar con el apoyo de instituciones, artistas y la comunidad científica con el único objetivo de divulgar el contenido científico, haciéndolo más cercano a la sociedad.

El documental está dirigido a tres bandas por Todd Douglas Miller, director de films como Apolo XI (ganador de dos Emmy); el astrofísicos y codirector del festival, Garik Israelian y el conocido fundador de Queen y astrofísico Brian May.

Casi dos horas de material audiovisual con el que los directores han querido plasmar la repercusión social, científica y cultural de este certamen para la ciudad de Yeraván.

MÁS DE 100 PONENCIAS EN LA ÚLTIMA EDICIÓN

La última edición contó con 100 ponencias de diferentes temáticas, siete de ellas de los premios nobel Kip Thorne, Michele Mayor, Emmanuelle Charpentier, Edvard Moser, Donna Strikland, Jonh Mather y Kurt Wuthich.

Además, también participaron ponentes de talla mundial como los astronautas, Charlie Duke y Chris Hadfiel, el inventor del Ipad/Iphone Tony Fadel, el exadministrador de la NASA, Charlie Bolden, entre otros.

Las ponencias fueron seguidas por más de 7.000 personas, recoge una nota de los organizadores.

A esta propuesta científica se unieron las más de 50 actuaciones musicales como la de Brian May (guitarrista de la banda de rock Queen y cofundador de Starmus), Serj Tankian (vocalista y fundador de System of a Down), Rick Wakeman (Teclista de Yes), Graham Gouldman (Miembro de 10cc), la famosa banda de rock progresivo Sons of Apollo y el guitarrista Ron "Bumblefoot" Thal (ex Guns and Roses).