El Parlamento de Canarias exige al Estado la mejora del SIVE en Lanzarote

17/10/2018

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17 Oct.

El Parlamento de Canarias ha aprobado este miércoles por unanimidad una Proposición No de Ley del Grupo Nacionalista en la que insta al Gobierno de Canarias a solicitar al Estado la mejora del Servicio Integral de Vigilancia Exterior (SIVE) en Lanzarote.

El diputado nacionalista, Marciano Acuña, ha afirmado que desde mayo hay un aumento en la llegada de pateras a Lanzarote, unido a la "ineficacia" del SIVE, que pone en riesgo de la vida de los inmigrantes, recordando el accidente mortal de 2009.

Ha lamentado la falta de instalación de un radar en la zona de Famara que costó seis millones, lo que permite que las pateras entren "sin ser vistas" por el norte de la isla, y denunciado la falta de personal en la isla, con "déficit" de agentes de Policía Nacional y Guardia Civil.

También ha reclamado más medios marítimos en la isla, pues no hay ni siquiera una patrullera, que deben partir de Fuerteventura o Gran Canaria para tratar de socorrer a las embarcaciones.

"Negar un problema es la peor de las estrategias para tratar de solucionarlo", ha señalado en referencia a la posición de la Delegación del Gobierno en Canarias, advirtiendo de que la llegada de menores, "que nadie advirtió", ha llegado a "colapsar" la capacidad del Cabildo de Lanzarote.

En la actualidad hay 201 menores en la isla y por ello, ha criticado la "oportunidad perdida" que supuso la visita de Pedro Sánchez a la isla, que tuvo un "gesto" con la llegada del Aquarius a Valencia, y ahora no ha entendido las peculiaridades de la inmigración en Canarias.

Ha destacado la "solidaridad" de cabildos y ayuntamientos por acoger menores inmigrantes y pedido que el Estado garantice "de una vez por todas" la seguridad en la llegada de las pateras al archipiélago.

Jesús Ramos, del Grupo Mixto (ASG), ha dicho que la presión actual en el Mediterráneo ha convertido a Canarias en una "vía de escape" alentada por las mafias, por lo que ha pedido que se garantice la atención a las pateras y se "salven vidas".

Además, ha pedido una investigación sobre el CIE de Fuerteventura, donde se gastaban siete millones de euros anuales cuando no tenía ocupación.

NC ALERTA DE UN "SERIO PROBLEMA DE CONVIVENCIA"

Gladys Acuña, de NC, ha comentado que es "inconcebible" que no haya un sistema de vigilancia exterior en un archipiélago y espera que en la reunión entre Pedro Sánchez y Fernando Clavijo del día 25 se alcance un "gran pacto" sobre los menores inmigrantes y dejen a un lado la "lucha partidaria".

Ha comentado que el Cabildo de Lanzarote "ha hecho todo lo que ha podido" pero no ha logrado resolver un "serio problema de convivencia" que hay en la isla.

Por Podemos, Francisco Déniz ha comentado que las instituciones canarias deben asumir su responsabilidad y no presentar todo como un "problema de Estado", destacando que había que tener previsión ante la llegada de menores inmigrantes.

Ha pedido a los grupos parlamentarios no exagerar los argumentos para no alentar el crecimiento de la extrema derecha, y ha coincidido con CC en criticar la ausencia de una patrullera de la Guardia Civil. "Hay que tener cuidado y no generar alarma social", ha señalado.

EL PSOE ACUSA A CC DE BUSCAR EL "VOTO DEL MIEDO"

Miguel Jorge, del Grupo Popular, ha remarcado la "falta de lealtad institucional y educación" de Pedro Sánchez al no reunirse con Fernando Clavijo y ha afeado a la delegada del Gobierno, Elena Máñez, que siga defendiendo que el SIVE funciona cuando hay informes contrarios de la Guardia Civil.

Ha dicho que no se trata de "alarmar a la población" sino de constatar "con datos" que la inmigración ha repuntado a lo largo de este año.

Dolores Corujo, del Grupo Socialista, ha criticado las "barbaridades" que se escuchan en Lanzarote tras el repunte de inmigrantes y cuestionado a CC que se hayan "despertado" porque las encuestas electorales dicen que son "irrelevantes", no por cuestiones humanitarias.

Ha apuntado que las deficiencias del sistema se deben a los "recortes" impuestos por el Gobierno del PP y tildado de "repugnancia" la PNL del Grupo Nacionalista por utilizar el "populismo" para captar el "voto del miedo", utilizando a la inmigración como una "bandera odiosa".