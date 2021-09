¿Qué pasará cuando la lava de La Palma llegue al agua del mar?

MADRID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Está previsto que la lava que avanza por la isla de La Palma tras la erupción del volcán en Cumbre Vieja llegue a entrar en contacto con el agua del mar en algún momento de esta semana. Las autoridades han advertido a los vecinos que no se acerquen a la zona debido al peligro que puede generar la interacción de la lava con el mar.

Concretamente, el Comité Director del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico (Pevolca) contempla que la llegada de la lava al mar puede generar explosiones y emisión de gases nocivos.

Concretamente, el Instituto Geográfico Nacional explica que el magma, antes de convertirse en lava, contiene gases disueltos con una proporción en peso que puede llegar al 5%. Al incorporar agua procedente del mar o de acuíferos, la cantidad de gas disponible puede aumentar considerablemente.

Los componentes principales del gas volcánico son: agua, casi el 80%, dióxido de carbono (CO2), anhídrido sulfuroso (SO2), y ácido sulfhídrico (H2S) y ya en mucha menor proporción hidrógeno (H2), cloro (Cl) o flúor (F).

La Dirección General de la Marina Mercante del Ministerio de Transportes ha prohibido en La Palma la navegación marítima en previsión de que las coladas volcánicas lleguen al mar. La medida se delimita a la zona próxima a la erupción de La Palma y se mantendrá hasta que cese.

La Dirección General de la Marina Mercante #DGMM ha prohibido en #LaPalma la navegación marítima en previsión de que las coladas volcánicas lleguen al mar. 🌋🌊



La medida se delimita a la zona próxima a la #ErupciónLaPalma y se mantendrá hasta que cese.

🗞️https://t.co/ebtaMHQiNK pic.twitter.com/T4fiuETQOn — Ministerio Transportes, Movilidad y A. Urbana (@mitmagob) September 20, 2021

Según ha señalado, la llegada de la lava al mar supone un riesgo para la navegación marítima. También se pretende evitar la concentración de embarcaciones en las zonas circundantes a los posibles puntos de llegada de la lava a la costa para observar este fenómeno.

A última hora de este lunes en la reunión del comité director del Plan Especial de Protección Civil y Atención de Emergencias por Riesgo Volcánico (Pevolca) se informó de que la velocidad de la colada de lava parece haberse ralentizado, quedando la mitad del recorrido para llegar al mar, por lo que no se espera que llegue a la costa a última hora de este martes o el miércoles y se desconoce cuándo si será por encima o por debajo de la Montaña de Todoque.

Sobre la probabilidad de que la lava provoque un tsunami al llegar al mar, el experto vulcanólogo del Ilustre Colegio de Geólogos (ICOG), José Luis Barrera, ha descartado en declaraciones a Europa Press la posibilidad de que se vaya a producir un tsunami si la lava llega al mar porque el volumen de lava "no es excesivo". Son erupciones estrombolianas, "pequeñas" que, "como mucho pueden matar algún pez", pero no provocarán un tsunami, ha señalado.

"No tiene volumen suficiente para crear una ola. No es una ladera que se rompe. Esto no es Indonesia", compara Barrera, que opina que apuntar a que vaya a producirse un tsunami es "sensacionalista" pero que probablemente no va a ocurrir.