Duque afirma que las administraciones están "listas" para traer el TMT a La Palma si no se construye en Hawái

Consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Carolina Darias; ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, y director del IAC, Francisco Rebolo, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

El ministro de Ciencia, Innovación y Universidades, Pedro Duque, ha anunciado que todas las administraciones públicas están "listas" para que el Telescopio de Treinta Metros (TMT por sus siglas en inglés) se pueda instalar en la isla de La Palma si finalmente no se construye en Hawái, donde el colectivo de activistas nativos se opone frontalmente a esta obra por el lugar escogido para su construcción, la cumbre sagrada del Mauna Kea.

Así lo ha manifestado en rueda de prensa tras la reunión del Consejo Rector del Instituto Astrofísico de Canarias (IAC), en la que ha estado acompañado por la consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Carolina Darias, y el director del IAC, Francisco Rebolo, y donde la todavía posible instalación del megatelescopio en la isla de La Palma fue uno de los asuntos tratados durante el encuentro.

"Todos mantenemos la capacidad y la disposición para que, en caso de que se produzca una decisión de traer el TMT a Canarias, todas las autoridades estamos listas para, en cuestión de poco tiempo, reaccionar y ser capaces de hacerlo. Tanto el Gobierno de España, como el de Canarias, los cabildos y ayuntamientos estamos alineados para recibir ese telescopio y tenemos todos los planes necesarios, a todos los niveles, para hacerlo", afirmó el ministro.

Pedro Duque detalló que el Consejo Rector ha servido para repasar la actividad científica del IAC, que "va aumentando año tras año y sigue sorprendiendo"; los proyectos futuros, que son "múltiples, internacionales y habrá que tratar de ayudar si es necesario", y también para repasar las cuentas del centro, que se llevan "con enorme pulcritud".

En la reunión también se han visto cuáles pueden ser las inversiones futuras que están previstas por los distintos gobiernos. A este respecto, el ministro quiso dejar claro que el Gobierno de España hará "todo lo posible" para tratar de contribuir al Instituto, dentro de sus actuales posibilidades presupuestarias.

Pedro Duque hizo hincapié en que la Administración General del Estado no puede comprometer "nada" hasta que no haya nuevos presupuestos, pues el Gobierno continúa en funciones y ya se habla de una posible convocatoria de elecciones: "Está claro que tenemos que ser optimistas y pensar que se resolverá la situación y tendremos presupuestos cuanto antes. El cómo, no sé decirlo. Hay gente que sabe más que yo apelando a todas las opciones. La sensatez se tiene que imponer y creo que lo hará en breve".

"TOTAL APOYO"

La consejera de Economía, Conocimiento y Empleo del Gobierno de Canarias, Carolina Darias, resaltó que su primer acto como consejera sea en el IAC, "un debut importante porque se trata de un referente mundial en la investigación y referencia a Canarias desde la excelencia científica y la generación del conocimiento". También mostró el "total apoyo" del Ejecutivo canario al centro, dentro de las limitaciones presupuestarias que existen.

Francisco Rebolo, por su parte, resaltó la importancia de este Consejo Rector, en tanto "se abre una nueva etapa" y el Instituto necesita "el apoyo de las nuevas autoridades". Incidió en que el IAC tiene muchos planes importantes, sobre todo en conexión con grandes instalaciones en los observatorios de Canarias, y muchos socios internacionales están dispuestos a venir a las islas, por eso "necesitamos ese apoyo institucional", insistió.

El "cazador" de planetas de la NASA 'Tess' ha encontrado tres "exoplanetas" (fuera del Sistema Solar) que podrían ser el "eslabón perdido" para comprender la formación planetaria, ya que reúnen unas características completamente diferentes a las de ningún otro conocido hasta ahora.

A este respecto, Francisco Rebolo comentó que el IAC participa en varios proyectos internacionales de investigación sobre la búsqueda de sistemas con planetas similares a la Tierra y avanzó que, precisamente, la semana que viene se hará público el hallazgo de un nuevo sistema de este tipo. Aclaró que son trabajos que demuestran la existencia de planetas como la Tierra, potencialmente habitables, y que está resultando ser algo "cotidiano".