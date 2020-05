Pedro Martín asegura que la crisis "no es para tres meses" y ve "inevitable" que permitan endeudarse a los cabildos

El presidente tinerfeño indica que el uso del superávit y los remanentes no son suficientes para superar el "golpe" que sufre la economía

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 22 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cabildo de Tenerife, Pedro Martín, ha asegurado este viernes que la crisis económica asociada a la pandemia del coronavirus "no es para tres meses" por lo que ve "inevitable" que a los cabildos se les permita endeudarse.

En una intervención en la sección 'Punto de Encuentro' de 'Diario de Avisos' ha detallado que el cabildo "está muy saneado" --ha reconocido la labor del anterior gobierno en el pasado mandato-- y tiene "capacidad sobrada" para pedir dinero que en todo caso "no será para fiestas y fuegos de artificio" sino para "inyectarlo" en los sectores económicos más perjudicados y crear empleo a través de la obra pública.

Sobre el hecho de que se permita el endeudamiento a País Vasco y Navarra tras el acuerdo PSOE-Unidas Podemos-Bildu ha señalado que "la partida no se ha terminado" y "queda muchísimo por decidir" por lo que confía en se "flexibilicen" las normas en las corporaciones locales.

Martín ha dicho que la situación "es insostenible" y entiende que el Gobierno central "da pasos de forma cautelosa" porque "la crisis la marca el virus" pero ha avisado que en el caso concreto del Cabildo tinerfeño, este año perderá casi 240 millones de euros.

"Hay consenso para usar el superávit pero no va a ser suficiente, o nos endeudamos o el golpe que estamos recibiendo no se va a superar solo con remanente y superávit", ha indicado, poniendo como ejemplo que "si este año la economía no funciona" el Gobierno prácticamente no transferirá fondos a los cabildos que además no tienen capacidad para recaudar impuestos como la comunidad autónoma o los ayuntamientos.

Por ello, Martín confía en que la reunión que mantendrán próximamente los cabildos con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, permita conocer qué uso se hace de los recursos de la corporación.

El presidente tinerfeño considera que la "única manera" de salir de la crisis es la desescalada económica y que "no haya vuelta atrás" a partir de junio y que en otoño entre el turismo internacional que "será un balón de oxígeno".

LA VUELTA DEL TURISMO INTERNACIONAL, PARA OTOÑO

Mientras tanto, ha defendido el plan de choque de casi 150 millones lanzado por el Cabildo para atender a los sectores más castigados de la economía como la agricultura, la ganadería o la construcción y también el tejido social.

Sobre el turismo, ha indicado que necesitan "certidumbres" para saber como actuar y por ello se están haciendo encuestas en los mercados principales para saber si los turistas tienen interés en venir y si quieren hacerlo con distanciamiento social y sin zonas comunes.

Ha dicho que Tenerife y Canarias deben centrarse ahora en ser un "destino seguro" y no solo de sol y playa, aprovechando el "crédito exterior" que se ganó durante el confinamiento del hotel de Adeje y la quiebra de Thomas Cook.

"Ese es el camino, generar seguridad", ha indicado, y en sentido ha lamentado que en la UE van "francamente lentos" a la hora de regular el tráfico aéreo pues se debe garantizar que todos los turistas hagan test en origen y así "acabar con el jaleo" de que las compañías deben volar con un asiento libre.

Martín ha señalado que el turismo es "fundamental" para la economía de la isla y criticado que se le vea con "prejuicio" porque cuando se pide la diversificación de la economía "hay un problema de vocaciones" ya que el trabajo en el sector primario "es muy duro".

APELA A "ROMPER LA BUROCRACIA" PARA AGILIZAR LA INVERSIÓN

"Veo a muchos hablando de agricultura pero luego son urbanitas y solo van al campo de paseo", ha comentado, resaltando que el sector turístico es el "único referente" y hay que seguir apoyándolo, lo mismo que la industria, que permite crear empleos duraderos y de más valor añadido.

Ha dicho también que hay que "romper la burocracia" para agilizar las inversiones y sacar más partido de la isla como plató de rodaje pues echa en falta "más rentabilidad" de las grandes producciones que se han filmado en la isla en los últimos años.

Así, ha propuesto negociar los derechos de imagen con las productoras para que se puedan hacer "circuitos de fans" o incluso se mencione a la isla en las películas ya que una de las cintas de la saga de 'Borune', por ejemplo, se rodó Santa Cruz de Tenerife pero convertido en el centro de Grecia.

Sobre los grandes proyectos que hay pendientes en la isla ha indicado que se mantiene la obra del cierre del anillo insular, el puerto de Fonsalía que es "estratégico" y se está a la espera de que la comunidad autónoma culmine los trámites con Costas, la reordenación del tráfico en Padre Anchieta y la construcción de la vía trasera al aeropuerto de Los Rodeos.

En cuanto a las residencias de mayores, con muchas menos muertes que el resto de España, ha indicado que el trabajo del área de Acción Social "ha sido muy bueno" y especialmente en las residencias públicas que dependen del Cabildo "no han faltado nunca mascarillas ni materiales" pues se había adquirido incluso antes de la crisis.