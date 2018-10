Pérez (PSOE) afirma que Soria (PP) no es de fiar porque "falsea" datos y "daña" a otras administraciones canarias

Actualizado 02/05/2009 16:23:08 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Cabildo de Gran Canaria y secretario general del Partido Socialista Canario (PSC-PSOE), José Miguel Pérez, ha manifestado hoy que el consejero de Economía y Hacienda del Gobierno de Canarias, José Manuel Soria (PP), no es de fiar porque "falsea" datos y "daña" a otras administraciones de las islas "diciendo que ha puesto un dinero que no ha puesto".

"He visto hoy que se despecha --Soria-- con una afirmaciones que ponen de manifiesto que tiene un problema muy gordo, y lo tiene el Gobierno de Canarias con él. Si hay algo peor en un consejero de Hacienda es que nadie de fíe de él. Y José Manuel Soria tiene ese problema, nadie de fía de él, y tiene ese problema porque no cumple su palabra y trastoca las cuentas, que es lo que está intentando hacer", dijo durante unas declaraciones previas al encuentro del candidato socialista a las elecciones europeas, Juan Fernando López Aguilar, con mujeres, enmarcado dentro de la precampaña electoral socialista.

En este sentido, afirmó que todo el mundo sabe que los cabildos y el Gobierno de Canarias firmaron con el consejero de Economía y Hacienda delante un acuerdo a finales del año pasado donde se mantenían los planes sectoriales de inversión --en los que el Ejecutivo pone la mitad--, para obras nuevas este año, menos un 10 por ciento. "Hemos visto --añadió-- como en el plan de carreteras no los ha puesto y en otros ha puesto mucho menos dinero. Esa es la realidad de los hechos".

Pérez explicó que, por tanto, "el Gobierno de Canarias tiene un enorme problema porque un consejero de Hacienda no puede falsear los datos puesto que compromete a sus compañeros de Gobierno. No puede dañar a otras administraciones públicas diciendo que ha puesto un dinero que no ha puesto o confundiendo lo que es el dinero que ha puesto para pagar lo que debe a los cabildos de años anteriores con el dinero que se comprometió a poner este año".

En este sentido, el presidente grancanario apuntó a que le gustaría poder decir "lo contrario" y declarar que en los momentos de crisis económica está al frente de la economía del Gobierno de Canarias alguien que cumple su palabra y que es fiable.