Las pernoctaciones hoteleras alcanzan en Canarias las 5,9 millones en septiembre, similar al mismo mes del año pasado

Archivo - Placa de hotel 4 estrellas. - EUROPA PRESS - Archivo

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las pernoctaciones en establecimientos hoteleros en Canarias se han mantenido prácticamente sin variación durante septiembre en comparación con el mismo mes del año anterior al sumar un total de 5.961.751 pernoctaciones, frente a las 5.828.528 que hubo en septiembre de 2025

Según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), se trata del segundo mejor dato de pernoctaciones en un mes de septiembre en la región de la serie histórica.

En los hoteles de Canarias se alojaron un 0,42% menos de turistas en septiembre que en el mismo mes del año anterior, alcanzando los 900.378 viajeros.

Por nacionalidad, 240.196 eran residentes en España, el 26,68%, mientras que 660.182 (73,32%) fueron extranjeros. Respecto al año anterior, los viajeros residentes en España disminuyeron un 5,5% y los extranjeros aumentaron un 1,6%.

Del total de pernoctaciones en Canarias, 941.187 las realizaron residentes en España (un 15,79%), mientras que 5.020.564 (84,21%) fueron residentes en el extranjero.

La tarifa media diaria por habitación se situó en los 136,19 euros, lo que representa una subida del 2,8% interanual. En general, los precios subieron un 4,11% respecto al año anterior en Canarias.

En total, en Canarias se alcanzó en septiembre una ocupación del 73,21% y el sector hotelero empleó a 62.397 personas (un incremento del 3% interanual).

Por comunidades autónomas, Baleares fue la región con un grado de ocupación por plaza mayor, con un 82,57%, seguida de Canarias (73,21%) y Comunitat Valenciana (67,93%), mientras que en el lado contrario se situaron Castilla - La Mancha, (40,85%), Extremadura (41,96%) y Castilla y León (46,89%).

Teniendo en cuenta el total de pernoctaciones registradas en España, Baleares fue la comunidad con más porcentaje de pernoctaciones (24,28%) en septiembre junto a Cataluña (17,04%) y Andalucía (15,7%).

Los precios de los hoteles subieron en todas las comunidades con los mayores incrementos de precios hoteleros respecto a septiembre del año anterior en Ceuta (+13,7%) y en Madrid (+10,42%). La menor subida se registra en Aragón, con una tasa de variación anual del +2,42%.