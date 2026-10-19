El plan de respaldo a autónomos del Gobierno de Canarias, premio 'Autónomo del Año' de ATA

El presidente de ATA, Lorenzo Amor, el vicepresidente de Canarias, Manuel Domínguez, y el presidente de CEOE, Antonio Garamendi, en la entrega de premios de emprendedores - ATA

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Plan Respaldo Autónomos de Canarias ha sido reconocido este lunes con el premio 'Autónomo del Año' que concede la Federación Nacional de Asociaciones de Trabajadores Autónomos (ATA) que ha querido reconocer así la labor del Gobierno de Canarias que, a través de la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Autónomos, ha puesto en marcha este programa con el objetivo de proteger a los más de 147.000 autónomos de las islas.

"Desde el inicio de la legislatura, el Gobierno de Canarias ha puesto en el centro de su actividad a los autónomos, porque son el motor real de nuestra economía y el principal tejido productivo de las islas. Este premio de ATA reconoce una política pública pensada desde la escucha al colectivo y orientada a reducir cargas, proteger a quienes atraviesan dificultades y facilitar que emprender en Canarias sea una oportunidad, no un obstáculo", ha comentado al recibir el premio.

En esa línea ha dicho que "el Plan Respaldo Autónomos demuestra que, cuando se facilita el emprendimiento y se acompaña a quienes ya están desarrollando su actividad, todo funciona mejor".

No en vano ha dicho que "Canarias lidera el crecimiento de afiliados al RETA y eso es el mejor indicador de que estas medidas están llegando a las personas y a los negocios que las necesitan".

El plan del Ejecutivo incluye, entre otras cosas, la 'cuota cero' y medidas en favor de la conciliación, como las subvenciones para contratar a personal en casos de baja por enfermedad o por embarazo y también financia el cuidado de menores de doce años con ayudas directas de hasta 3.000 euros.

Igualmente desarrolla una bonificación para impulsar la contratación del primer trabajador por autónomos de 52 años o más, una bonificación de hasta dos puntos del tipo de interés de préstamos destinados a inversión o modernización del negocio; franquicia del IGIC elevada a 50.000 euros; bonificación del combustible y 'tipo cero de IGIC' en carburantes y un plan de segundo oportunidad para autónomos en riesgo de cierre.

El Gobierno canario ha acompañado este plan en esta legislatura con la creación de la Dirección General de Autónomos y el Observatorio del Autónomo.

Por su parte, el presidente de la Federación Nacional de Autónomos (ATA), Lorenzo Amor, ha calificado de "nefasta" la legislatura del Gobierno de Pedro Sánchez para los trabajadores por cuenta propia y ha denunciado que, aunque hay más autónomos, son "más pobres" y afrontan más trabas, trámites, impuestos y cotizaciones.

Durante su intervención en la entrega de los XXV Premios ATA 2026, Amor ha contrapuesto la actuación del Gobierno central con la de las comunidades autónomas y ha destacado las medidas de apoyo al colectivo impulsadas por los gobiernos de Canarias, Castilla-La Mancha y la Región de Murcia, reconocidos en estos galardones.

"Las comunidades autónomas están haciendo el trabajo que no está haciendo el Gobierno central", ha afirmado el presidente de ATA, quien ha reclamado menos cargas administrativas, una mayor protección social y unos impuestos y cotizaciones "justas" que no "asfixien" a los autónomos.

Por ejemplo, Amor ha puesto de relieve que el Gobierno de Castilla-La Mancha ha puesto en marcha iniciativas como la cuota cero para ayudar al que emprende, así como otras medidas para facilitar la consolidación de las actividades de los autónomos.

De su lado, ha destacado que el Gobierno de Canarias no solamente ha puesto la tarifa cero en marcha, sino que también posibilita que los autónomos que se pongan enfermos no tengan que pagar cuotas.

Además, en Canarias quien factura menos de 50.000 euros no tiene que presentar el Impuesto General Indirecto Canario (IGIC).

Asimismo, Amor ha resaltado que el Gobierno de la Región de Murcia ha puesto la cuota cero en marcha y exime del pago de la cuota a aquellos que enfermen.

"Son tres ejemplos que hoy reconocemos que se puede hacer desde la política amable cosas por los autónomos y no poner trabas y zancadillas", ha destacado.

Amor ha expresado su confianza en el futuro "con más posibilidades para los autónomos". "Queremos un futuro con menos trabas, con menos trámites, con menos obligaciones, menos zancadillas, más protección social, unos impuestos y unas cotizaciones justas, que no nos asfixien. España necesita a sus autónomos, los autónomos necesitamos que nos tengan en cuenta", ha enfatizado.

Por último, Lorenzo Amor ha expresado su solidaridad con los 2.900 autónomos de Ceuta, así como con los ubicados en la Puerta del Sol y las calles adyacentes. "Ya está bien. Los autónomos vivimos de que la gente entre por nuestro negocio", ha remarcado.

BANCO SANTANDER DEFIENDE MENOS OBSTÁCULOS Y MÁS SEGURIDAD

De su lado, el consejero delegado de Banco Santander España, Ignacio Juliá, ha puesto de relieve durante el evento el papel de los autónomos y ha defendido la necesidad de que cuenten con un entorno que facilite su trabajo con menos obstáculos y con mayor seguridad.

"Y esto pasa por reducir la burocracia, por facilitar el acceso a la inversión y a la financiación, para que podáis dedicarle más tiempo a desarrollar vuestros negocios", ha señalado Juliá, tras poner de relieve el acuerdo de colaboración firmado entre Banco Santander y ATA.