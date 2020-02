La Plataforma Canarias Libre de CIE denuncia que las islas sean un "tapón" para la migración

Publicado 12/02/2020 14:32:14 CET

Reclama una mejora de las condiciones de los migrantes en los CIE

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma Canarias Libre de CIE ha denunciando este miércoles que la islas se han convertido en un "tapón" para los flujos migratorios que van de África hacia Europa y ha lamentado las condiciones que en las que están viviendo los migrantes porque "no han cometido ningún delito y no deberían estar encerrados sin tener liberad".

Así lo ha indicado el portavoz de la plataforma y presidente de la Federación de Asociaciones Africanas en Canarias (FAAC), Mame Cheikh, en unas declaraciones a Europa Press en las que agregó que la visita este jueves a Gran Canaria del ministro de Interior del Gobierno de España, Fernando Grande-Marlaska, es un paso porque mantendrá reuniones, hablará del fenómeno y buscará soluciones.

"Pero las soluciones no son los CIE --aseveró--. Habría que ver otras vías legales y seguras que respondan a una migración legal y ordenada porque se trata de un fenómeno natural que no se va a parar al estar algunos países africanos en situación de conflicto y de guerra. La gente se ve obligada a salir, no es algo que deba sorprendernos y deberíamos estar preparados".

Por ello, insistió en que "Canarias no puede ser un tapón para la migración. La historia del archipiélago también conoce la emigración y debería facilitar a los emigrantes su proyecto migratorio. La mayoría llega aquí porque es la puerta a Europa".

En este punto, no quiso culpar a nadie de esta situación, ya que el repunte en la llegada de pateras ha hecho que las instituciones estén desbordadas, aunque resaltó que hay que buscar soluciones porque también hay mafias detrás del fenómeno.

"La mayoría de los migrantes tiene su proyecto y no quieren quedarse en Canarias --observó--, algunos quieren ir a Francia con sus familias. Nadie mejor que tu familia para que se acojan y te ayuden a integrarte".

MEJORAR LAS CONDICIONES DE LOS CIE

Respecto a los CIE, Cheikh recordó que el objetivo es cerrarlos pero que, como ya está abiertos lo que hay que hacer es mejorar las condiciones de las personas que están allí para vivan de una manera más "humana", poniendo como ejemplo que los migrantes no están recibiendo el informe de la revisión médica que se les debe hacer tanto al entrar como al salir del CIE.

En este punto, el portavoz hizo especial hincapié en que el CIE de Fuerteventura, cuya apertura está en proceso en la actualidad, no hace falta, ya que de lo que se precisa es de una mejor organización y una solución que no sea encerrar a los migrantes.

Por su parte, mostró su satisfacción por el que hecho de que en el CIE de Tenerife ya no estén entrando mujeres, una reclamación que tenía la plataforma desde hacía tiempo.