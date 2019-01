Ortega recuerda que la capacidad de Canarias contra el Brexit es limitada pero apuesta por medidas excepcionales

Publicado 30/01/2019 14:24:49 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento del Gobierno de Canarias, Pedro Ortega, ha recordado que la capacidad de las islas contra los efectos contrarios de la salida del Reino Unido de la UE es limitada al tratarse de una cuestión supranacional, aunque ha apostado por medidas excepcionales impulsadas desde el archipiélago.

Durante una comparecencia en el parlamento de Canarias para abordar cómo quedaría la economía de las islas con el posible acuerdo del Brexit y sobre la crisis política e institucional de la UE y su impacto en el archipiélago, señaló que "la cautela debe ser nuestra compañera en estos momentos de incertidumbre".

Sobre la previsión de cómo afectará a Canarias, recordó que en octubre de 2016 Canarias creó una comisión de trabajo para valorar permanentemente el alcance de esta situación en la economía regional en su totalidad, así como en aspectos como en las exportaciones hortofrutícolas, el turismo, las inversiones de los británicos o los movimientos laborales.

Aquí, Ortega señaló que Canarias ha tratado este asunto en diferentes ámbitos europeos y nacionales reclamando medidas específicas paras la islas por ser una región ultraperiférica.

Respecto al Turismo, comentó que las islas se han interesado en conocer cómo afectará el Brexit a las compañías aéreas, mientras que sobre las exportaciones, señaló que las ayudas al transporte de los productos agrícolas pasarían a ser ilegales por ser el Reino Unido un país tercero.

"MECANISMOS EXCEPCIONALES" DESDE CANARIAS

El consejero hizo especial hincapié en que en las islas "se pueden aplicar mecanismos excepcionales" contra el Brexit, aunque sean limitados. "Creemos que existe la posibilidad de efectuar una excepción al marco del POSEI y aumentar las ayudas para incluir la parte que España dejaría de pagar por el transporte de mercancías agrícolas", apuntó.

"Sobre las medidas adoptar, es limitado ya que buena parte del control de las variables más relevantes como la política comercial, aranceles, cielo único o el tipo de cambio se gesta en instituciones supranacionales. En el turismo nuestro margen de maniobra se limita a políticas para una mayor diversificación de los clientes. Canarias ha apostado por reforzar su presencia en Europa a través de la Conferencia de Presidentes de la UE", reiteró.

Además, Ortega "lo que hemos hecho hasta ahora es trasladar los problemas que genera en Canarias ese Brexit. Nos estamos enfrentando al peor de los escenarios pero insisto en que lo que toca ahora es estar informados al máximo".

CC: "ABORDARLO CON CAUTELA Y ESTAR VIGILANTES"

La diputada de CC, Socorro Beato, ha abogado por abordar el Brexit con "cautela" y estar "vigilantes" para minimizar los efectos que tendrá sobre la economía del archipiélago.

"Tendrá una enorme incidencia para Canarias --observó--. Fue una mala noticia para el proyecto europeo y para las islas, por lo que es preciso abordarla con cautela y estar vigilantes".

También advirtió que a día de hoy siguen siendo muchas las incertidumbres para el turismo, el comercio o incluso la vivienda, entendiendo que ha sido positivo la comisión que ha creado el Gobierno de Canarias para hacer un seguimiento al Brexit y detectar amenazas para el archipiélago.

Con todo, Beato insistió en la prudencia que debe mantener las islas tras dos años de negociación Reino Unido-UE. "A día de hoy es muy difícil predecir qué va a ocurrir", aseveró.

NC: PALIAR LAS CONSECUENCIAS DE UNA SALIDA RUPTURISTA

Desde NC, Román Rodríguez apuntó que la mejor expresión de la crisis de Europa es el "ultranacionalismo" detectado en países como Hungría, Polonia, así como en los promotores del Brexit.

"Europa --insistió-- está en una severa crisis de legitimidad y de futuro. Es una mala noticia porque en los países del sur también se está empezando a notar [con partidos ultranacionalistas]".

Aquí, comentó que el acuerdo del Brexit rechazado por el Parlamento Británico es una salida "dura" y "rupturista" que impactará en la economía del Reino Unido y que afectará a territorios especialmente sensibles como Canarias.

En este sentido, en el área del sector hortofrutícola, Rodríguez comentó que hay que ver qué respuesta legal se dará desde la UE, mientras que en el campo turístico advirtió un "impacto alto" al reducirse la capacidad de compra de los británicos.

GRUPO MIXTO: "LAS CONSECUENCIAS YA SE ESTÁN NOTANDO"

Por el Grupo Mixto, Jesús Ramón Ramos Chinea señaló que las consecuencias del Brexit "ya se están notando" en el número de turistas británicos y temió que ante una posible devaluación de la libra, las empresas opten por otros destinos competidores.

"Tampoco ayuda mucho las medidas que pretende el Gobierno de Canarias, como es la posibilidad de la excepción del IGIC [para el turista británico] una vez que entre el Brexit", comentó para pregunta al consejero que si esta iniciativa se trata de una realidad o de una simple observación de la comisión de seguimiento del Brexit.

Ramos Chinea también mostró su preocupación por las exportaciones hortofrutícolas al Reino Unido y sobre sus consecuencias para los trabajadores, abogando por evitar una "guerra arancelaria".

PODEMOS: "TRASLADAR A LOS CANARIOS LO QUE PUEDE SER UNA NUEVA CRISIS"

El diputado de Podemos, Manuel Marrero, puso sobre la mesa la posibilidad de que el Brexit ocasione una nueva crisis en el archipiélago a instó a trasladar esta posibilidad a los isleños.

"Tal vez ha faltado trasladar a la sociedad canaria lo que puede ser una nueva crisis en Canarias ocasionada por la cuestión del turismo o el agrario", para resaltar el "palo" que supone para Europa que uno de sus socios principales haya decidido irse.

Aquí, entendió que las formas de actuar de la UE han causado "desafección" en los ciudadanos, algo que, dijo, se demuestra en el bajo número de personas que acuden a votar en las elecciones europeas.

"No me gustaría que una nueva crisis en Canarias vuelva afectar a lo de siempre. No me gustaría que hubiera la necesidad de una nueva oleada migratoria hacia el exterior, como pasó siempre que hubo una gran crisis", concluyó.

PP: "REMOLINOS" DE ENDEUDAMIENTO Y NACIONALISMOS EN LA UE

La diputada del PP, Cristina Tavío, ha afirmado que a su partido le da "vértigo" el remolido de endeudamiento en la UE, el remolino de nacionalismos y el "huracán" de crisis en la Unión, a lo que hay que incluir los PGE 2019 a nivel español.

"No ha llegado el 30 de marzo pero nos da vértigo. Tenemos un informe del Gobierno de Canarias para vacunarnos, pero son tantos [los problemas del Brexit]".

PSOE: "CANARIAS NO ES ACTOR EN ESTE PROCESO"

Por parte del PSOE, Manuel Marcos Pérez, valoró que se hayan creado espacios de reflexión a nivel regional pero apuntó que el problema no puede ir ahora mismo más allá de las especulaciones, ya que hay muchos escenarios posibles. "Canarias no es actor en este proceso, pero vamos a padecer sus consecuencias", aseguró.

"Nos encontramos --observó-- con importantes aerolíneas que podrían ver mermada su capacidad para dotar de conectividad a Canarias y tampoco hay que obviar el impacto a las exportaciones hacia el Reino Unido".

El socialista aspiró a que Canarias salga por una vez fortalecía de un nuevo cambio arancelario y valoró las diferentes medidas que desde el Ejecutivo regional están intentando llevar a cabo, como buscar nuevos destinos. "Se está trabajando en la línea que corresponde y tenemos que esperar porque hay una incertidumbre de algo que nos afectará bastante", reiteró.