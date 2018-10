La Policía Nacional abre una investigación tras el robo del 'Chicharrito'

Publicado 17/10/2018 14:05:59 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Policía Nacional ha abierto una investigación para el total esclarecimiento del robo del 'Chicharrito reflejo', una escultura que estaba expuesta en la Avenida Francisco La Roche y que fue devuelta por el supuesto ladrón, que la dejó en la calle Celia Cruz junto a una nota de arrepentimiento.

Según han informado fuentes policiales, un individuo llamó al 091 indicando la localización de la escultura. Los agentes se desplazaron hasta el lugar señalado, en la zona de Cabo Llanos, donde hallaron la obra junto a una nota en la que el supuesto autor del robo pedía perdón y afirmaba haber actuado "bajo los efectos del alcohol".

"Buenas, soy el causante de todo esto. Pido disculpas enormemente ya que esto no lo hice siendo consciente de mis actos. Iba muy alcoholizado y cuando al día siguiente me percaté de lo que había hecho se me cayó el mundo encima. He estado estos días muy nervioso y no lo he entregado para que no supiera quien era y ganarme una mala reputación o perder mi empleo. Soy una persona normal que normalmente no se le pasan estas cosas por la cabeza. Una vez más pido perdón", recoge textualmente la nota.

El chicharrito denominado 'Chicharrito reflejo', decorado por Liseht Rodríguez Figuera, fue el ganador del concurso convocado por la Fundación Cepsa, con el apoyo del Organismo Autónomo de Cultura (OAC) del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, con el objetivo de decorar la ciudad con estas obras escultóricas.