El PP afirma que los PGE "dan la espalda a Canarias"

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

La presidenta del Partido Popular de Canarias, Australia Navarro, ha afirmado que los Presupuestos que Pedro Sánchez "tiene apalabrados con la izquierda radical y con los independentistas catalanes y vascos" son unas cuentas que "dan la espalda a Canarias, incumplen la Ley, ignoran el Estatuto de Autonomía y se burla de nuestro fuero fiscal y económico que tanto esfuerzo nos costó alcanzar".

Así se manifestó Australia Navarro durante una rueda de prensa para valorar el proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2021, en la que estuvo acompañada por el secretario general del Grupo Popular en el Congreso y diputado por la provincia de Las Palmas, Guillermo Mariscal, y por la diputada por Santa Cruz de Tenerife Ana Zurita.

Durante su intervención, la presidenta del PP canario recordó que los Presupuestos del Estado para 2021 "serán las primeras cuentas públicas del Partido Socialista y de Pedro Sánchez, tras dos años en el poder; y las primeras cuentas públicas que se aprueben en España después de la entrada en vigor de la reforma del Estatuto de Canarias y de la reforma del REF, aprobadas en 2018 con el Gobierno del Partido Popular y el amplio consenso de las fuerzas políticas parlamentarias".

En este sentido, Navarro insistió en recordar al presidente Sánchez y al Partido Socialista que en 2018 los incentivos para la economía canaria del REF y del Estatuto "dejaron de ser una reivindicación para convertirse en Ley y en un Estado de Derecho como el nuestro la Ley no se negocia, se cumple. Y el primero que tiene que cumplirla es el Gobierno de la Nación", aseveró.

Por otra parte, la presidenta del PP en las islas hizo referencia a las recientes manifestaciones del presidente canario, Ángel Víctor Torres, y del delegado del Gobierno, Anselmo Pestana, en referencia a las cuentas estatales elaboradas por Pedro Sánchez, "declaraciones que se han convertido en un nuevo ejercicio de intoxicación informativa por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, con un baile de datos y cifras que no se corresponden con la realidad", indicó.

"El delegado del Gobierno en Canarias habla de 7.000 millones de euros para las islas y el presidente Torres dice que los Presupuestos del Estado contemplan las mayores partidas para Canarias de toda su historia y ninguna de las dos afirmaciones son ciertas. La realidad es otra bien diferente", aseguró Australia Navarro.

Respecto a los 7.000 millones anunciados por Pestana, la presidenta popular comentó que se trata de la cantidad que llega a Canarias dentro de la financiación autonómica para hacer frente a los servicios fundamentales como Educación, Sanidad y Servicios Sociales, que también reciben el resto de comunidades autónomas.

Australia Navarro recriminó las afirmaciones del presidente Torres en relación a los PGE para 2021. "En estas cuentas desaparecen los 30 millones de euros para el Plan de lucha contra la pobreza, los 3 millones para la educación infantil de 0 a 3 años, los 5 millones para la implantación de la banda ancha en las Islas, los 7,5 millones para el impulso I+D+i; los 42 millones del Convenio de Obras Hidráulicas, los 6 millones del Plan de Costas, los 18 millones del Plan de Vivienda, los 15 millones para infraestructuras turísticas y los 42 millones para infraestructuras educativas".

Además, continuó Navarro, "tampoco se cumple con los 1.000 millones de euros pendientes de las sentencia de Carreteras. Solo en estos conceptos, el Gobierno de Pedro Sánchez está burlando a Canarias más de 1.150 millones de euros que legalmente está obligado a consignar en los Presupuestos Generales del Estado".

"Unos presupuestos que condenan a Canarias al penúltimo puesto de todas las comunidades autónomas en inversión por habitante (168 €), cuando tras la reforma del REF y del Estatuto de 2018 la inversión debería alcanzar como mínimo la media nacional, que son casi cien euros más por habitante (258 €)".

La también portavoz en el Parlamento autonómico recordó que en 2018, con el Gobierno del Partido Popular, "se creaban 41.000 puestos de trabajo al año en Canarias y la economía de las islas crecía al 2,4%, mientras hoy el paro alcanza ya al 25% de la población, el 60% de nuestros jóvenes no tienen empleo y nuestra economía se ha desplomado más de un 20%".

Por último, Australia Navarro adelantó que el PP "va a luchar por revertir esta situación en el trámite parlamentario del Proyecto de Ley de Presupuestos" y espera que todos los diputados y senadores canarios "defiendan lo que en justicia nos corresponde, y que hoy necesitamos más que nunca. Igual que hicimos un frente común para sacar adelante las reformas del REF y del Estatuto en 2018, debemos hacer hoy con más motivo un frente común para impedir este atropello a los intereses de Canarias y al bienestar y futuro de nuestra población".

MÁS DEUDA.

El secretario general del Grupo Popular en el Congreso y diputado por Las Palmas, Guillermo Mariscal, aseveró en su intervención que estos presupuestos "no generan confianza, no atraen inversiones y no contemplan las peculiaridades de Canarias". "Con ellos, aumentará el gasto y los impuestos, generando más deuda que se escenificará en el aumento del desempleo", advirtió.

Para el diputado nacional, los PGE 2021 provocarán más déficit. "Los ingresos estimados no se completan con los gastos. No son autosuficientes, apostilló Mariscal.

Por su parte, la diputada en el Congreso por Santa Cruz de Tenerife Ana Zurita destacó que los PGE para 2021 "no son los que Canarias necesita". Para la diputada nacional, "el archipiélago requiere unas cuentas estatales que aporten estabilidad y seguridad, que apuesten por la bajada de impuestos, por la digitalización y por un sistema educativo adaptado a la crisis que padece Canarias y a los nuevos tiempos".

"Son irreales, están desfasados y no responden al momento que vive Canarias. Nos condena a la miseria y a la pobreza; no garantizan la igualdad entre territorios", afirmó Zurita, quien añadió que con las cuentas estatales se pierde una magnífica oportunidad para implementar los pilares para sostener la grave crisis que padece el archipiélago".