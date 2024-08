El PP exige el cese de la gerente de Geursa tras la querella de la Fiscalía por el 'caso Valka'

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del Partido Popular (PP) en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Jimena Delgado, ha exigido este martes a la alcaldesa, Carolina Darias (PSOE), que aparte "con carácter inmediato" a la actual gerente de Geursa, contra la que ha formulado querella la Fiscalía Provincial de Las Palmas y que es objeto de investigación por el Juzgado de Instrucción 2 de Las Palmas de Gran Canaria, en el marco del 'caso Valka', que investiga una supuesta trama de corrupción urbanística que afecta por el momento a cuatro funcionarios --uno ya jubilado-- y un empresario.

Así lo elevará el Grupo Municipal Popular al próximo consejo de administración de Geursa, donde tiene representación el Partido Popular a través un consejero, el concejal Gustavo Sánchez.

"Se trata de la decisión más prudente en tanto el juez investiga la causa y toda vez que el fiscal ha formulado querella contra al actual gerente", explica la portavoz Jimena Delgado.

En el 'caso Valka' se investiga la supuesta comisión de los delitos de prevaricación administrativa, prevaricación urbanística, tráfico de influencias, negociaciones y actividades prohibidas a funcionarios públicos, malversación de caudales públicos, falsedad en documento público y revelación de información privilegiada.

"Desde el máximo respeto a la presunción de inocencia, creemos que no es adecuado que alguien a quien se investiga por delitos tan graves que podrían haber sido cometidos en el ejercicio de su cargo siga ostentando una responsabilidad tan alta", añade Delgado, quien afirma que es algo "de pleno sentido común", al tiempo que muestra su "extrañeza" por el hecho de que Darias no la haya relevado aún.

Asimismo, el PP solicitará a la máxima responsable municipal que impulse cuantas medidas sean necesarias para que se resarza a la ciudad, recuperando la parcela P-TS-PC-1 --o el importe económico por el fue vendida-- que el Ayuntamiento capitalino permutó al empresario investigado a cambio de la finca registral 66.808, que habría sido objeto de una doble inmatriculación generando, según los investigadores, una parcela 'fantasma' transaccionada a cambio de terrenos municipales en Tamaraceite Sur.

Además, el PP también solicita a Carolina Darias que investigue el contrato de 'Suministro de agua en tomaderos en el Distrito Tamaraceite-San Lorenzo-Tenoya', suscrito con Guerra Patrimonial (mercantil investigada en el 'caso Valka) el 10/4/2024 --es decir, por el actual gobierno-- y firmado por el concejal del área de Presidencia, Hacienda, Modernización y Recursos Humanos, Francisco Hernádez Spínola, informan los populares en un comunicado.

Este mismo contrato es objeto de las pesquisas de la Guardia Civil tras ser firmado por primera vez en 2019.

PARQUES Y JARDINES

Jimena Delgado también solicita a Carolina Darias que investigue la actividad del anterior jefe de Parques y Jardines --también investigado por el juez-- a través de la sociedad mercantil constituida con el empresario de la supuesta trama (ESVERTICAL), así como de todos los contratos que siendo adjudicados a otras empresas pudieron ser subcontratados con ESVERTICAL por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.

Paralelamente, el Partido Popular llevará a cabo una solicitud de comparecencia a la actual concejal de Parques y Jardines, Gemma Martínez, en la próxima comisión de pleno de septiembre, para que de cuenta de las medidas que ha adoptado para investigar --en el ámbito administrativo-- si en su Concejalía pudieron darse en el pasado conductas irregulares por parte de anteriores responsables así como de la existencia o no de contratos en vigor con la patrimonial investigada por la justicia.

METROGUAGUA

Jimena Delgado recuerda que hasta el momento solo ha trascendido a través de los medios una parte de la investigación de la Guardia Civil y del Juzgado de Instrucción, la más inicial, ya que con posterioridad se han aflorado otros contratos que podrían también haber sido adjudicados de manera irregular, tal y como establece la Fiscalía, que citó específicamente las obras de la Metroguagua.

Como consecuencia de esto, la portavoz del PP solicita a Darias que impulse una investigación relativa a todos los modificados de proyecto que han afectado a los contratos de obra de la Metroguagua, con una justificación pormenorizada de las causas, así como la contratación de una auditoría externa que analice todos los contratos de la Metroguagua adjudicados por Urbanismo y gestionados por Geursa.

Tras las recientes declaraciones de Carolina Darias en relación a la operación en curso --las únicas realizadas hasta ahora y que no fueron a petición propia-- el PP puntualiza que el 'caso Valka' en ningún caso habría comenzado en 2002 como ha afirmado la alcaldesa, sino en 2008, como recoge la propia denuncia de 'Rehoyas Avanza'.

Precisamente ese es el año en que Darias ejerció como directora de gobierno de Urbanismo entre los meses de enero y mayo, y aún así, precisa, "no somos tan imprudentes de imputarle hecho alguno".

"El caso comienza curiosamente bajo un gobierno del PSOE con Darias como máxima responsable del área, pero a pesar de ello no pensamos que ni ella ni el alcalde entonces tengan nada que ver, salvo que así lo diga un juez", puntualizó la máxima responsable del PP municipal.

Dentro del extenso paquete de medidas que impulsará el PP, se solicitarán comparecencias del concejal de Urbanismo en las próximas comisiones de pleno a celebrar en septiembre y de la alcaldesa en el pleno del mismo mes.

Asimismo, la formación confirma que formalmente presentaron el pasado viernes la personación como acusación popular en el 'caso Valka', compromiso que habían adquirido con la ciudadanía en pos de la transparencia.

"Todas las medidas anunciadas hoy puede asumirlas como propias Carolina Darias porque es incomprensible que mientras está cercada por dos investigaciones, tanto en la Sociedad de Promoción como en Geursa, no haga nada y no tome ninguna decisión. Los ciudadanos no la han elegido para ejercer de presentadora en los actos del carnaval, como vimos con cierto sonrojo hace tres semanas, sino para adoptar medidas contundentes cuando existen sospechas de corrupción en el ayuntamiento capitalino", destaca Delgado.

A su juicio, "es evidente que está más preocupada de presentar la gala donde se dio a conocer la ubicación del carnaval o en gastarse 57.000 euros para pagar pantallas, focos y escenarios de su proyecto para el Guiniguada que no ha consensuado con nadie que en remangarse y tomar decisiones valientes cuando tiene a la Policía y Guardia Civil entrando en dependencias municipales día si y día también".