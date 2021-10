PP de Las Palmas de Gran Canaria se muestra en contra de la eliminación de las 'terrazas exprés' en enero

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La portavoz del PP en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Pepa Luzardo, se ha mostrado en contra de la eliminación de las 'terrazas exprés' el próximo mes de enero, según ha informado este jueves el partido.

De esta manera, ha solicitado una modificación de la Ordenanza Reguladora de la Instalación de Terrazas que permita hacer viables muchas de las terrazas que se han instalado durante la pandemia al restringirse los espacios interiores, siempre y cuando puedan garantizarse cuestiones como la accesibilidad universal, el derecho al descanso y unos mínimos principios estéticos.

Luzardo apuntó durante un encuentro junto a los concejales Ángel Sabroso e Ignacio Guerra con hosteleros que el alcalde, Augusto Hidalgo, ya ha dicho que después del COVID-19 las 'terrazas exprés' se levantarán a partir del 7 de enero de 2022, por lo que pidió "que antes de hacer 'tabla rasa' haya una modificación de la ordenanza que aporte seguridad jurídica a estos negocios".

La popular reconoció que unas terrazas se podrán quedar y otras tendrán que quitarse, pero siempre que se compatibilice con el derecho al descanso con los vecinos y la accesibilidad "debemos dar posibilidad de que una gran cantidad de negocios pueda mantener el empleo asociado a estas nuevas terrazas".

"Me parece una barbaridad que el 7 de enero todas las terrazas exprés no puedan continuar", ha insistido Luzardo quien adelantó que al alcalde "no tendrá más remedio que corregir esta decisión". "Hay que escuchar a los hosteleros, qué les puede suponer la retirada de estas terrazas, hay muchas que están puestas con gusto, que son exquisitas", observó.

Mientras, Antonio Sánchez Camejo, en representación de dos restaurantes de la capital grancanaria, explicó que las terrazas "han ayudado tremendamente en una situación pésima".

Así, anticipó que "si nos quitan esa posibilidad de ampliar terrazas perdemos esa reactivación, más cuando la tendencia natural de los clientes es buscar los espacios exteriores".

Por su parte, Ismael Mendoza, en representación de un bar-cafetería de Siete Palmas, dijo que las terrazas exprés han dado más capacidad para contratar a personal.

"En nuestro caso hemos contratado a dos personas más, ahora estamos trabajando los cuatro hermanos, y ha sido gracias a una terraza con tres mesas que hemos puesto a raíz de la pandemia. Si nos dejan la terraza y ampliarla nos planteamos crear más empleo. Dan más trabajo por la mañana y en la tarde, la gente quiere y te pide terraza", concluyó.