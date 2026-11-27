Manuel Domínguez y Sergio Ramos con vecinos de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria - PP DE CANARIAS

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Partido Popular (PP) de Canarias, Manuel Domínguez, y el candidato del PP al Congreso por la provincia de Las Palmas, Sergio Ramos, han hecho este viernes un llamamiento a la movilización electoral, pidiendo a los ciudadanos que acudan a votar este domingo, 29 de noviembre, "en defensa propia" porque el Gobierno de España ha "abandonado" a las islas, especialmente en materia migratoria.

Así lo han indicado durante un encuentro con vecinos del barrio de La Isleta, en Las Palmas de Gran Canaria, en las inmediaciones del centro 'Canarias 50', donde han mostrado su preocupación por la situación migratoria que vive el archipiélago y sus consecuencias para los residentes, los servicios públicos y la actividad económica, según ha informado el PP en nota de prensa.

"Esperamos que también sean las últimas horas de Pedro Sánchez en el Gobierno. Sencillamente porque así acabarán las muertes en el mar", expuso para agregar que, mientras tenía lugar el encuentro con los vecinos, Salvamento Marítimo rescataba una embarcación rumbo a El Hierro, sin que se conociera cuántas personas fallecidas podían viajar a bordo.

Esta situación, ha matizado, "evidencia la gravedad" de una crisis migratoria ante la que el Ejecutivo central "ha demostrado con creces un absoluto abandono" de Canarias.

Domínguez ha criticado que el Gobierno de España asegurara que la inmigración "estaba controlada en las islas y que no era necesario desplegar Frontex", así como el "abandono" de la Guardia Civil y de la Policía Nacional.

"Hoy le pido a los canarios que el próximo domingo vayan a votar en defensa propia. En defensa propia, votar al Partido Popular, sencillamente porque no aguantamos más y porque esta situación no puede seguir así", apuntilló.

Canarias, apuntó, "no puede continuar con la pérdida" de vidas humanas en el mar ni soportar las consecuencias económicas y comerciales de las políticas del Gobierno de España.

Por su parte, Sergio Ramos se ha referido a la situación que viven los vecinos del barrio desde la apertura del centro Canarias 50, así como en las consecuencias de la crisis migratoria para la provincia de Las Palmas, indicando que "los ciudadanos de La Isleta ya no pueden más".

Además, agregó, que Canarias "lleva sufriendo esta situación desde 2020" y "ahora, a las puertas de las elecciones", dicen que "lo van a solucionar". Ante ello, ha matizado, que "los que han sido parte del problema no pueden ser parte de la solución el próximo domingo".

En este sentido, hizo un llamamiento a los votantes de centro derecha que "desean un cambio político para que unan sus apoyos en torno a la candidatura popular".

El candidato reivindicó la trayectoria del PP en la gestión de la política migratoria y recordó la etapa de Mariano Rajoy al frente del Ejecutivo central, apuntando que durante los siete años de Gobierno de Rajoy "llegaron a Canarias unas 3.300 personas, frente a las 200.000 que atribuyó a la etapa de Pedro Sánchez".