Los Premios Max rendirán homenaje al dramaturgo canario Ángel Guimera

La travesía que supone la experiencia de crear y contemplar una obra dramática será la protagonista de la gala de los XXVII Premios Max de las Artes Escénicas - Tenerife, que este año pivota sobre el lema 'La escena, travesías de ilusión'.

La ceremonia, que dirigirá el dramaturgo Jose Padilla (Santa Cruz de Tenerife, 1976) y que se celebrará el próximo 1 de julio en el Auditorio de Tenerife Adán Martín, tendrá como eje narrativo la vida del aclamado poeta y autor teatral canario Ángel Guimerá, de quien se celebra el primer centenario de su muerte este mismo mes de julio.

"El lema conecta directa y muy íntimamente con el espíritu de Ángel Guimerá, por la ilusión de crear que propone en sus obras, la cual nos mueve, nos inspira y nos empuja hacia delante a creadores y creadoras", defiende Padilla.

Guimerá nació en 1845 en Santa Cruz de Tenerife. Con apenas ocho años se trasladó en una larga travesía marítima a Cataluña, donde creó toda su obra, "un viaje que lo traumatizó y que le hizo no volver jamás a coger un barco", confiesa Padilla.

Lo que siente el dramaturgo y director de escena por Guimerá es verdadera fascinación: "Es un caso único en la historia de la humanidad", argumenta, porque aglutina dos condicionantes singulares: "Es un tinerfeño universal, quizás el mayor creador literario de la isla", y además es el padre del teatro y de la Reinaxença de las letras catalanas.

Poca gente conoce que fue candidato al Premio Nobel de Literatura a principios del siglo XX, dando pie a numerosas especulaciones sobre cómo su afiliación lingüística pudo haber jugado en su contra.

Organizados por la Sociedad General de Autores y Editores a través de la Fundación SGAE, estos galardones cuentan con el patrocinio del Cabildo de Tenerife, la colaboración del Ministerio de Cultura y Deportes a través del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música (INAEM) y el apoyo de Grupo Eulen y AENA. La gala se retransmitirá por La 2 de RTVE, a partir de las 20 horas (hora peninsular), y a través del Canal Internacional de RTVE y de RTVE Play.

UN VIAJE DE PUNTA A PUNTA DEL PAÍS

Con el trasfondo de la vida y obra del poeta tinerfeño, Padilla propone revivir sobre el escenario el periplo que llevó a Ángel Guimerá de una punta a otra de España, a través de un recorrido que ensalce "toda la riqueza que tenemos a nivel artístico y la que tienen en sí mismas las lenguas cooficiales del Estado, una riqueza única de nuestro estado que debemos ensalzar y manifestar".

Para Padilla, las Islas Afortunadas "han sido siempre un hervidero constante de arte", lo cual, adelanta, estará reflejado a lo largo de toda la ceremonia. También lo estará el catalán. Aunque nunca dejó de defender su condición de tinerfeño, Guimerá escribió la totalidad de su obra dramática en dicho idioma. Así, el director quiere defender "esa forma diversa no solo de ser artista, sino también de ser canario".

Ese ser canario está estrechamente ligado a las costumbres y tradiciones de una comunidad profundamente orgullosa de su tierra. El folclore, apostilla Padilla, "puede ser universal, lejos de ser algo encerrado entre cuadro paredes", unas raíces que entiende como "una manera de enseñar al mundo lo que nos pertenece, invitando a que sea de todos también".

Así, la danza, la música y las costumbres del archipiélago estarán muy presentes, al igual que el humor, en una velada que no obviará otros asuntos de triste actualidad. "La Primera Guerra Mundial atravesó la vida de Ángel Guimerá y fue algo que le movió para escribir", cuenta Padilla. El genio de las letras catalanas escribió varias obras de teatro que servían de metáforas sobre los conflictos bélicos que siguen muy vigentes en nuestros días: "Si me dicen que esos textos los escribió la semana pasada hablando sobre Gaza, me lo creo", añade el director. De esta manera, pretende demostrar que aquello de que el arte no es necesario para la sociedad "es una falacia".

UN "DREAM TEAM" COMO EQUIPO ARTÍSTICO

El equipo que acompañará a Jose Padilla, quien se formó en LaTrup Asociación Teatral Universitaria Troysteatro, Premio Max Aficionado de este año, será todo "un dream team", como lo define él, de profesionales artísticos de primer nivel. La tinerfeña Paula Quintana se encargará de la dirección coreográfica; Yaiza Pinillos, originaria de la misma isla, será la directora de vestuario; Príamo Estudio, de Eduardo Moreno y Pau Fullana, creará la escenografía; y el reputado compositor José Pablo Polo se ocupará de dirigir todo el espacio sonoro y musical.

"Nadie se puede sentir engañado cuando disfruta de una obra de teatro sabiendo que lo que está viendo no es la vida real y, sin embargo, es más real que la propia vida", resume Padilla, quien señala que su objetivo es reivindicar esa ilusión que "al fin y al cabo reivindicamos los creadores todos los días con nuestro trabajo". Todo ello en una gala que supondrá toda una travesía de ilusión, como la que acometió Ángel Guimerá: "de Canarias a Cataluña y de ahí, al mundo entero".