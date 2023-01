El presidente de Canarias considera "llamativo" que el transporte escolar haga el paro "cuando se les va a pagar"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha considerado que es un "poco llamativo" que el transporte escolar haya decidido hacer una paro "justamente cuando se les va a pagar", afectando así a unos 37.000 menores en el comienzo de las clases tras las Navidades.

Para intentar no llegar a esta huelga del transporte escolar, Torres ha asegurado que ha estado en contacto con los representantes de este sector en los días previos e incluso se han intercambiado documentación, además de asegurar que se le ha dicho qué es lo que falta a lo que piden.

"Es un poco llamativo, a mí me lo parece", apuntilló para agregar durante una entrevista en la cadena Ser Canarias, recogida por Europa Press, que está un "poco consternado", ya que pensó que realmente "no se iba a producir el paro" porque se trata de una "deuda del año 2011 que por primera vez está en los presupuestos del año en vigor", en los de 2023, donde se recogen 9 millones de euros para "pagar a la patronal del transporte todo estos años anteriores en los que no se les pagó: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015".

Sin embargo, muestra su sorpresa porque "resulta que se hace el paro justamente cuando se les va a pagar, cuando hay un compromiso en los presupuestos", por lo que Torres ha apuntillado que "en los años anteriores tendría que haber hecho muchísimo más", ya que ahora lo que se hace es "responder a compromisos no satisfechos de los años 2012 y siguientes hasta el año 2023".

De todos modos, matizó que ahora lo que deben "hacer es solventar el asunto", por lo que representantes del Gobierno canario y del sector se volverán a reunir en los próximos días, si bien ha lamentado que se produzca esta situación cuando en enero de 2023 hay personas que "están agilizando el proceso".