El presidente de Canarias espera que la cumbre europea de ministros de Migraciones "sea algo más que hacerse una foto"

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, espera que la cumbre europea de ministros de Migraciones e Interior que se celebrará este sábado, 20 de abril, en Las Palmas de Gran Canaria, "sea algo más que hacerse una foto" para demostrar que se está preocupado, ya que subrayó que "todos" están preocupados pero "se tiene que pasar a la acción".

Para Clavijo pasar a la acción implica el "despliegue del Frontex en toda esa costa africana" del Sahel, donde apuntó el Alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, ya le trasladó esta semana que la situación "está cada vez volviéndose más compleja".

Por ello, incidió en declaraciones a los periodistas antes de participar en un encuentro, que espera que "esa cumbre sea algo más que hacerse una foto" porque se ve como siguen llegando "cayucos con fallecidos, como llegan a la costa de Brasil, cómo van llegando, porque empiezan ahora a llegar todos aquellos que no llegaron a El Hierro y que se les pasó. Y es un auténtico drama, siguen llegando menores...".

En relación con esto último, el presidente canario también espera que el próximo lunes, 22 de abril, se tenga finalmente el texto con el que se dé respuesta a los menores no acompañados que alcanzan las costas españolas para que puedan ser derivados a otras comunidades y no tener que quedarse en la comunidad a la que llegan, ya que esto hace que en el caso de Canarias actualmente tengan bajo su custodia más de 5.500 niños y niñas.

De todos modos, apuntó que si "no" hay una "política clara" de desarrollo de la Unión Europea de África en el continente africano, si "no" hay una colaboración, y en este sentido señaló que Canarias se ha ofrecido para hacer esa plataforma de formación profesional para todo ese entorno de África, para que se formen, trabajen y mejoren los países, así como que "si no se despliega el Frontex, desgraciadamente van a seguir llegando pateras, desgraciadamente van a seguir falleciendo gente intentando buscar un mundo mejor".