Presidente canario asegura que Torres "no está siendo preciso con la verdad" porque la Comisión Bilateral está sin fecha

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 29 Feb. (EUROPA PRESS) -

El presidente canario, Fernando Clavijo, ha incidido en que es el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, quien "no está siendo preciso con la verdad" porque la Comisión Bilateral Canarias-Estado sigue sin fecha.

Clavijo responde así a los reproches de Torres después de que el presidente canario le exigiera esta semana, en sede parlamentaria, la celebración de la comisión para cerrar el traspaso de costas.

En declaraciones a los periodistas, Clavijo apuntó que si Torres "hubiese dicho que la fecha para la celebración de esa Comisión Bilateral es el día X", entendería que él "hubiese faltado la verdad, pero no" hay fecha.

Añadió que "no" se ha contactado con "ninguno" de los gabinetes y "no" existe una fecha, si bien afirmó que "es cierto" que se ha pedido la comisión "hace más de un mes" y que "no" hay fecha para celebrarla "también es muy cierto".

De todos modos, admitió entender que en este caso el ministro Torres "se sienta aludido por las declaraciones o por la sesión de control" en el Parlamento en relación a lo que dijo Clavijo, pero incidió en que en este caso quien "no ha dicho que hay una fecha" y quien consideró que "no está siendo preciso con la verdad es él --Torres--" porque no ha fijado el día en el que se va a celebrar.