El PSOE carga contra el "frenazo" del Gobierno canario y el Cabildo a la reconstrucción de La Palma

SANTA CRUZ DE LA PALMA, 2 May. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de La Palma ha expresado este jueves su rechazo al "frenazo" que los gobiernos de Canarias y del Cabildo han infligido al proceso de reconstrucción de la isla tras la erupción volcánica "con decisiones arbitrarias, de espalda a las personas afectadas y con medidas injustas en defensa de no se sabe qué intereses, pero que no son los de la mayoría social del Valle de Aridane y del conjunto de la Isla Bonita".

Esta es una de las principales conclusiones extraídas de la mesa de trabajo organizada por el PSOE en la isla para analizar la situación del proceso de reconstrucción, donde se puso de manifiesto que la gestión de los nuevos gobiernos, tras una decena de meses de mandato, ha representado un "paso atrás" en la recuperación de La Palma.

El último episodio, señalan en una nota, "ha sido la nefasta gestión de las ayudas a los agricultores afectados por la erupción volcánica por parte del Gobierno que preside Fernando Clavijo, que han llegado tarde y mal".

"Pero este es solamente un paso más en una operación de desmantelamiento de todos los avances que se habían logrado, desde el diálogo y la participación con las personas afectadas por la erupción volcánica en la pasada legislatura", detallan.

Así, indican que "en este rosario de incumplimientos con La Palma están también los nuevos decretos de reconstrucción, elaborados de espaldas a los damnificados y sin velar por sus intereses".

Para los socialistas palmeros, "el Gobierno no cree en una reconstrucción justa sino en imponer un modelo de isla acorde a los intereses no sabemos muy bien de quien, pero que no representan a los de la sociedad palmera en su conjunto, que entendía que pese a la destrucción que ocasionó el volcán era una oportunidad para construir entre todas y todos un modelo de desarrollo más justo, moderno, sostenible y eficiente".

Mientras tanto, apuntan que "La Palma sigue sin soluciones a la problemática de la vivienda, sin nuevas infraestructuras públicas y con más incertidumbre que nunca ante los gobiernos desnortados que están al frente de La Palma y Canarias".

HAN DEJADO "SOLOS" A LOS AGRICULTORES

En ese sentido señalan, por ejemplo, que en materia agrícola "han desoído no solo al PSOE, sino lo que es más grave, al propio sector, para llevar a cabo un plan que va a ser más lento y llevará a muchos agricultores del Valle de Aridane a renunciar a su actividad, sencillamente porque los han dejado solos".

En materia de comunicaciones "no se ha empezado todavía a recuperar la carretera LP-2 ni se siguen abriendo caminos" y en vivienda "prosigue el desconcierto", destacan.

"No es un problema de dinero sino de gestión, compromiso y trabajo, porque el Gobierno de Canarias tiene en sus arcas 100 millones de euros cedidos por el Ejecutivo que preside Pedro Sánchez y otros 50 millones de euros en sus presupuestos, de los que no han sido capaces de invertir un céntimo, porque ni siquiera han abonado todavía las ayudas a los agricultores", indican los socialistas.

Con todo, concluyen que "quienes venían de salvadores de La Palma se han convertido en el principal freno de su desarrollo, tras generar expectativas electoralistas que no es que no hayan cumplido, sino que, además, con los pasos que han dado, no han hecho otra cosa que agigantar la incertidumbre, demoler la esperanza de muchos afectados y perpetuar un modelo acorde a sus intereses políticos que están muy alejados del interés general de los palmeros y palmeras".