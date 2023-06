El PSOE nombra portavoz a Sebastián Franquis y sitúa a Matos y Patricia Hernández en la Mesa del Parlamento

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 26 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva Regional del PSOE ha acordado este lunes por unanimidad que el exconsejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, sea el portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, con el secretario general, Ángel Víctor Torres, como presidente.

Así lo ha avanzado a los periodistas el propio Torres quien ha señalado que como portavoces adjuntas se sitúan la secretaria de Organización, Nira Fierro, y la vicesecretaria regional Rosa Bella Cabrera.

Los socialistas también han acordado que las dos plazas que les corresponden en la Mesa del Parlamento como lista más votada sean para el expresidente del Parlamento, Gustavo Matos, que ocupará la vicepresidencia segunda, y la diputada tinerfeña Patricia Hernández como secretaria.

Torres ha indicado, de cara a la XI Legislatura que arranca este martes, que harán una oposición "rigurosa, estricta y seria", apoyando medidas que "sean buenas" para Canarias pero también "denunciando lo que vaya en contra del interés general".

Ha comentado que van a "escuchar" el programa de investidura que presente el candidato de CC, Fernando Clavijo, y exigirán que haya un Gobierno "que tenga claro lo que va a hacer y que entregue una Canarias mejor" que la que recibe, tal y como han hecho los socialistas en la última legislatura.

"Vamos a estar encima de ellos, por eso he decidido quedarme de manera exclusiva en el Parlamento", ha agregado.

Sobre una posible reforma del sistema electoral canario ha apuntado que el actual responde a una "propuesta de mínimos" pactada en 2018 pero su partido no renuncia a un cambio por lo que ha reclamado un debate "tranquilo" y "sosegada" en el que se reflexione sobre la idea de que "la gente vaya a votar".

Torres entiende que "no puede ser" que el 50% de la población se "quede en casa" y no vote y también rechaza que la lista regional, en la que los ciudadanos eligen directamente a su candidato a la Presidencia, "solo aporte el 12%". "No es un equilibrio lógico", ha destacado.

En esa línea ha apuntado que otras fuerzas políticas, como NC, también están a favor de cambiar el sistema electoral y de hecho, hay un mandato parlamentario para desarrollar un nuevo modelo.

Por ello ha reclamado un "debate abierto" en la sociedad canaria con el fin de lograr una "amplia participación" en los procesos electorales para que las personas no "dejen de ir a votar porque no se ven representadas en el sistema".