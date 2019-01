Salen a la venta las entradas para el concierto de Il Divo en Tenerife

Publicado 26/12/2018 9:15:33 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -

Este miércoles, a partir de las 09.00 horas, comenzará la venta de entradas para el concierto que ofrecerá Il Divo en el Campo de Golf de Adeje el próximo 15 de junio. El evento, organizado por DN7 Events y que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Adeje, servirá para que el público de las islas pueda volver a disfrutar de este cuarteto tras quince años de exitosa trayectoria musical. Las entradas para el evento podrán adquirirse en la página web www.mastaquilla.com y en El Corte Inglés.

Il Divo se ha destacado por su mezcla de ópera en canciones de diferentes géneros, convirtiéndose así en un ícono de los grupos crossover de la música clásica. Desde su debut en 2004, la agrupación integrada por el español Carlos Marin, el tenor suizo Urs Buhler, el francés Sebastien Izambard y el tenor estadounidense David Miller, triunfaron en los escenarios más importantes de todo el mundo y han vendido millones de discos a lo largo de su carrera.

Actualmente, Il Divo vuelve con 'Timeless 15 th Anniversary', un material único e inigualable que reúne las canciones de amor y romance de todos los tiempos; un álbum que represent el homenaje del cuarteto a la naturaleza eterna de toda la música. Uno de los discos más especiales que han hecho hasta ahora donde seleccionan canciones de todas las épocas que se han reproducido en películas y sorprendentes bandas sonoras románticas desde el 30 hasta canciones de nuestros días .

El cuarteto ha publicado siete álbumes de estudio: 'Il Divo' (2004), 'Ancora' (2005), 'Siempre' (2006), 'The promise' (2008), 'Wicked game' (2011), 'A musical affair' (2013) y 'Amor & pasión' (2015); un álbum recopilatorio 'The greatest hits' (2012); un álbum especial de canciones de Navidad 'The classic Christmas album' (2005); y dos álbumes en directo, 'An Evening with Il Divo: Live in Barcelona' (2009), 'Live in Japan' (2014); múltiples ediciones especiales y duetos y colaboraciones. Asimismo, también se ha publicado la videografia 'Live At Gotham Hall' (2004), 'Encore' (2004), 'Mama' (2005), 'The Yule Log: The Christmas collection' (2005), 'Live At the Greek Theater' (2006), 'At the Coliseum' (2008), 'Live in Barcelona: An evening with Il Divo' (2009), 'Live in London' (2011) y 'Live in Japan' (2014).

Il Divo, una palabra italiana que significa artista divino, ha gozado alcanzado proyección a nivel mundial, vendiendo más de 35 millones de copias en discos en todo el mundo y más de 160 Discos de Oro y Discos de Platino en 35 países instaurando una revolución en la música clásica y en todo el panorama musical, logrando un nuevo estilo musical, denominado pop operístico o pópera, dentro del género de crossover clásico. Cuenta con el premio al Artist of the Decade (Artista de la década) en 2011 en los premios Classic Brit Awards y entre otros, el Silver Clef Award de la mano de Nordoff Robbins en 2015.