Salvamento Marítimo intercepta una neumática con 41 inmigrantes subsaharianos a 84 millas de Lanzarote

La Guardamar Urania durante su rescate a una patera en aguas de Lanzarote - CEDIDO POR SALVAMENTO MARÍTIMO

ARRECIFE (LANZAROTE), 26 (EUROPA PRESS)

Salvamento Marítimo interceptó a última hora de la noche de este viernes una neumática con un total de 41 migrantes subsaharianos (38 hombres y tres mujeres) cuando navegaban a 84 millas náuticas (unos 115 kilómetros) al noreste de la isla de Lanzarote.

Según ha informado el organismo estatal, tras recibirse el aviso sobre la presencia de una embarcación irregular en la zona, el Centro de Coordinación de Salvamento (CCS) de Las Palmas activó a la Guardamar Urania.

Así, el recurso marítimo llegó al lugar pasadas las 22.00 horas de este viernes y procedió al rescate los 41 ocupantes de la neumática para poner rumbo al Muelle de Arrecife, donde desembarcaron sobre las 02.30 horas de este sábado.