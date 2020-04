Santa Cruz convoca concursos de balcones típicos y cruces con materiales reciclados tras suspender las Fiestas de Mayo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, tras cancelar los actos de las Fiestas de Mayo, ha puesto en marcha tres concursos online alusivos a estas fechas para fomentar el entretenimiento y la participación familiar al tiempo que se mantiene la tradición de la celebración de las fiestas más antiguas de la capital tinerfeña.

La alcaldesa, Patricia Hernández, en una rueda de prensa a la que también asistió el concejal de Fiestas, Andrés Martín, explicó que se suspendieron los actos presenciales de las Fiestas de Mayo "con gran tristeza", pero añadió que se han ideado "fórmulas alternativas" para "evitar un parón" y poder hacer "un homenaje memorable" a las fiestas más antiguas de Santa Cruz.

Así, a través de la iniciativa que ya puede seguirse en redes sociales "Santa Cruz se asoma a las Fiestas de Mayo", la música típica tomará las calles con grúas que recorrerán la ciudad a partir del 30 de mayo, Día de Canarias. Además, la Corporación colabora con la iniciativa ciudadana que el 2 de mayo, después de las 19.00 horas, invita a las familias a celebrar "un gran Baile de Magos virtual" en sus casas, ataviadas con la vestimenta típica, acompañadas si pueden de parranda y comida canaria, en una jornada donde, desveló el concejal, "artistas de las ocho islas se sumarán con sus vídeos y conexiones en directo".

Igualmente, el Consistorio convoca online su Concurso Infantil de Dibujo y Pintura, para que menores entre 3 y 12 años recreen su rincón favorito de Santa Cruz, en folio o cartulina. Se valorarán la originalidad, la creatividad y como premio se entregará material técnico y artístico que posibilite a los menores continuar practicando y desarrollando su habilidad.

Asimismo, se celebrarán el Concurso de Cruces con Materiales Reciclados en Familia y el I Concurso Decoración Tradicional Canaria de Balcones 2020, que, como el certamen infantil, incluyen Primer, Segundo y Tercer Premio, pero incorporan, además, jurado popular. Todos los concursos permanecerán activos del 30 de abril al 3 de mayo, los balcones y cruces podrán exponerse en esas fechas y concursarán con sus fotos en las plataformas online. Las bases de los concursos están disponibles en www.fiestasdesantacruz.com.

BALCONES Y CRUCES RECICLADAS

En el primer certamen de decoración de balcones que se celebra se invita a los chicharreros y chicharreras a vestir sus balcones, terrazas o ventanas con elementos canarios tradicionales, como cestas, manteles, vegetación o instrumentos, usando la máxima expresión posible de su talento y creatividad para, como apuntó la alcaldesa, "ser admiradas por todo el vecindario". Se insiste en que los elementos empleados no sean susceptibles de sufrir desprendimiento y que resulten seguros para los viandantes o los vehículos estacionados.

Para la elaboración de las cruces, que no podrán superar el metro de altura y tendrán brazos proporcionados de aproximadamente 60 centímetros, se anima a las familias a echar mano de elementos ligeros que tengan por casa para confeccionarlas y exhibirlas posteriormente, quienes lo deseen, en lugares visibles del domicilio y "teniendo siempre en cuenta la seguridad". Para poder concursar, las fotografías de las cruces deberán ser remitidas antes de su colocación a la dirección de correo referida en las bases oficiales.

La alcaldesa resaltó que estas acciones "embellecerán la ciudad y, sobre todo, darán una pequeña tregua a las preocupaciones que muchos tienen durante este tiempo". Además, quiso agradecer la colaboración de Fred Olsen y CajaSiete para incluir premios que van desde la dotación económica (entre 60 y 150 euros) hasta viajes entre islas, como la estancia de un fin de semana al Hotel Tecina en La Gomera, con desplazamiento de coche incluido en el barco.

Como recordó la regidora municipal, cada año muchas personas esperan "con ilusión" el Baile de Magos, "los gorgoritos", disfrutar de las flores y las plantas en el Parque García Sanabria o visitar la Rambla "para admirar las cruces, buscar la de su asociación de vecinos o la del colegio del niño" y añadió que, desde la Corporación, "no vamos a descuidar el estado de ánimo de esas miles de familias que tratan cada día de ponerle la mejor cara posible a las circunstancias tan duras que nos han tocado vivir".

Por su parte, Martín explicó que en la concejalía de Fiestas "no nos hemos querido quedar parados" y se está trabajando "en distintos proyectos", gracias a la implicación y "la importante labor que todos los trabajadores y colaboradores han realizado y realizan para poder llevar a cabo nuestra actividad".

SOLVENCIA Y APOYO

En el transcurso de la comparecencia, la alcaldesa insistió en que todas las decisiones que está tomando el Consistorio "se dirigen a ayudar, apoyar y reconfortar a la ciudadanía, en todos los sentidos", y destacó que se ha ido dando cumplimiento a la agilización de los pagos decretada en el Ayuntamiento y que el Organismo Autónomo de Fiestas (OAF) "en apenas 20 días" ya ha abonado más de 1.700.000 euros en facturas que estaban pendientes.

Hernández señaló que las acciones de contabilidad del OAF han permitido inyectar liquidez "en estos momentos tan complicados" a los proveedores municipales de este área que, en muchos casos, de no haberse agilizado los pagos, "no habrían tenido ningún tipo de ingreso económico este mes o no habrían dispuesto de solvencia para afrontar sus propios gastos".

Así, los grupos del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife han cobrado 30 días después de finalizado el Carnaval, "cuando lo habitual era que esto no sucediera hasta abril o mayo", apuntó la alcaldesa, quien también resaltó que ya se han abonado las facturas de más 70 colectivos culturales, "uno de los sectores más damnificados por la crisis".

La alcaldesa también mostró su sensibilidad hacia las personas para las que "el confinamiento es especialmente complicado de sobrellevar" a causa de la soledad o porque "les cuesta mantener el ánimo alto y se han sumergido en una monotonía difícil de soportar". Con el objetivo de "arropar a la población" y recompensar "la entereza que está demostrando durante el confinamiento", el Ayuntamiento de Santa Cruz ha llevado hasta los barrios "mensajes positivos, de fuerza y de ánimo" por medio de grúas con megafonía y música, bajo el asesoramiento del Colegio de Psicología y la colaboración de Protección Civil.