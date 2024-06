Santa Cruz de Tenerife gestiona medio centenar de producciones audiovisules hasta mayo

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Sociedad de Desarrollo, a través de la sección Santa Cruz Film Office, ha facilitado la gestión para un total de 50 producciones de películas y series, sesiones de fotografías y vídeos publicitarios para marcas internacionales durante los cinco primeros meses del año. Así lo ha comunicado el alcalde, José Manuel Bermúdez, quien ha explicado que sobresalen algunos rodajes de escenas para series internacionales, películas españolas o sesiones de fotografía y vídeo publicitario para marcas a nivel mundial.

En este sentido, José Manuel Bermúdez ha señalado que el Ayuntamiento de Santa Cruz, a través de la sección Santa Cruz Film Office de la Sociedad de Desarrollo, ha facilitado asesoramiento para la gestión de trámites y permisos pertinentes en las diferentes áreas municipales (Servicio de Patrimonio, Servicios Públicos, Servicio de Movilidad y Accesibilidad Universal, Seguridad Ciudadana, etcétera) con la finalidad de facilitar estas producciones al tiempo que se posiciona a la ciudad como destino idóneo para la industria audiovisual.

Asimismo, Bermúdez ha destacado los beneficios económicos que estos rodajes representan para el municipio y afirmó que acoger producciones audiovisuales, ya sean películas, series o spots televisivos, "no sólo muestra al mundo los encantos de Santa Cruz, sino que supone un impulso económico para todas esas empresas locales que participan en esta actividad y entre las que se encuentran productoras, empresas de catering, alquiler de coches y hoteles, etcétera". "Nuestro papel es de ente facilitador para que esas producciones se lleven a cabo y resulta fundamental la cooperación público privada para llevarlo a cabo", añadió.

Por su parte, la consejera delegada de la Sociedad de Desarrollo, Carmen Pérez, informó de que desde la creación de la Santa Cruz Film Office en julio de 2012 y hasta mayo de 2024 se han facilitado los trámites de gestión para un total de 712 producciones audiovisuales, ya sean series, películas, anuncios o sesiones fotográficas, por lo que "nuestra capital es uno de los enclaves más importantes para la realización de estos trabajos". Añadió que en los últimos años han notado un auge por los rodajes en Santa Cruz, prueba de ello son los 87 trabajos que se realizaron en 2023 y las 85 de 2021, siendo los dos años de mayor actividad.

"Conseguir que Santa Cruz sea el escenario de producciones nacionales e internacionales representa una oportunidad de promoción de valor incalculable" destacó Pérez, quien añadió que en 2023, la capital tinerfeña acogió un total de 87 producciones, entre las que sobresalieron escenas para 8 largometrajes diferentes como, Den Of Thieves 2 con el actor Gerald Butter; la película del director Guy Ritchie In the Grey; o las nacionales Disco Ibiza Locomía del director Kike Malillo; o La bandera, de Martín Cuervo, entre otras.

Asimismo, Pérez recordó que durante 2023 Santa Cruz acogió el rodaje de series como la española Una vida menos en Canarias con Natalia Verbeke y Ginés García Millán, y la miniserie Camilo Superstar, al tiempo que National Geographic y Discovery Channel eligieron las calles santacruceras para dos documentales, y marcas como Nivea, Mango, Nike o Primark, lo hicieron para rodar spots publicitarios y realizar sesiones de fotografía y vídeo", y añadió que "en estos primeros cinco meses de 2024 ya hemos facilitado la gestión para medio centenar de producciones".

De esta manera, Pérez explicó que en estos cinco primeros meses de 2024 sobresalen el rodaje de escenas para la serie The Head 3, con John Lynch y Clara Galle; la serie de la BBC The Gold 2; o la serie española ¿A qué estás esperando?, con la participación de Adriana Torrebejano, Rubén Cortada y Adriana Ugarte, entre otros", y añadió que "también se han facilitado las gestiones para escenas de la película española Duda razonable; el documental sobre la vida del boxeador tinerfeño Miguel Velazquez o spots y sesiones de fotografía para marcas como Armani, Mango, C&A, Merrel, Audi, Kalenjii, Cerruti, Citröen o Décimas".

Igualmente, Pérez apuntó que la puesta en marcha de iniciativas relacionadas con el sector audiovisual se plantea como una de las acciones recogidas en el Plan Estratégico de Turismo de Santa Cruz de Tenerife 2022-2027, que en su eje número 3 y programa 14 habla sobre la puesta en valor del destino Santa Cruz a través de elementos como el cine y otras producciones audiovisuales; una estrategia que se hace efectiva con el apoyo a rodajes, la colaboración en festivales y eventos, el fomento del emprendimiento o la promoción de premieres y estrenos, como es el caso".

Por último, Carmen Pérez recordó que el objetivo de Santa Cruz Film Office es canalizar la demanda de servicios por parte de las productoras audiovisuales, a través de una sección del Ayuntamiento, gestionada por la Sociedad de Desarrollo, y ofrecer un servicio gratuito de información, asesoramiento y gestión administrativa para el sector audiovisual, cuyo objetivo final es facilitar rodajes en el municipio actuando como nexo entre las administraciones públicas y las productoras".

Las productoras interesadas en conocer y utilizar los servicios de asesoramiento de Santa Cruz Film Office pueden escribir al email scfilmoffice@sociedad-desarrollo.com.