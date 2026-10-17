El SCS desplegará sus unidades móviles de donación en Tenerife y Gran Canaria la próxima semana

Archivo - Hemodonación y Hemoterapia acercará la donación de sangre a Tenerife y Gran Canaria - GOBIERNO DE CANARIAS - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de Hemodonación y Hemoterapia del Servicio Canario de la Salud (SCS) continúa acercando la donación de sangre a la población de las islas mediante una amplia programación de unidades móviles y puntos de extracción que estarán operativos entre el 19 y el 25 de octubre.

La iniciativa incluye diferentes municipios, centros educativos, empresas y espacios universitarios con el objetivo de facilitar la participación de la ciudadanía y favorecer la incorporación de nuevos donantes, según ha informado el departamento regional en una nota.

En Tenerife, la campaña universitaria de donación de sangre tendrá una presencia destacada en distintos centros de la Universidad de La Laguna durante la semana del 19 al 23 de octubre.

El lunes 19, una unidad móvil estará instalada en el Campus de Santa Cruz, en la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería, Sección de Náutica, Máquinas y Radioelectrónica Naval, concretamente en la sala de estudio. El horario será de 9:15 a 19:30 horas.

Los días 19 y 20 de octubre, también se podrá donar en el Campus de Anchieta, el lunes, en la Facultad de Ciencias, Sección de Química, y el martes, en la Facultad de Ciencias, sección de Biología, ambas jornadas en horario de 9:15 a 13:45 y de 15:00 a 19:15 horas.

Los días 21 y 22 de octubre, el punto de donación estará ubicado en la plaza Nácere Hayek, en el Campus de Anchieta, junto a las secciones de Física y Matemáticas de la Facultad de Ciencias. El miércoles atenderá de 9:00 a 13:45 y de 15:00 a 19:45 horas, mientras que el jueves el horario será de 9:00 a 13:45 y de 15:00 a 19:30 horas.

El viernes, la unidad móvil se trasladará a La Catedral, en San Cristóbal de La Laguna, donde se podrá donar de 9:00 a 13:45 y de 16:00 a 20:15 horas.

Además, se podrá donar en el casco urbano de Arico el martes 20 de octubre. La unidad móvil atenderá de 9:45 a 13:45 y de 16:00 a 20:00 horas.

En Arona, la unidad móvil estará ubicada en el Centro Cultural de Los Cristianos los días 21 y 22 de octubre. El miércoles, el horario de atención a la población donante será de 9:45 a 13:30 y de 16:15 a 20:30 horas. El jueves, se podrá donar de 9:15 a 13:30 y de 16:15 a 20:00 horas.

También se podrá donar el viernes 23 de octubre, en las instalaciones de Leroy Merlin La Laguna, donde se atenderá a los donantes de 9:15 a 13:45 y de 16:00 a 20:15 horas.

Asimismo, la sala de donación situada en el Multicentro Comercial El Trompo, en La Orotava, permanecerá operativa del lunes 19 al viernes 23 de octubre, en horario de 16:15 a 20:30 horas.

EN GRAN CANARIA

La campaña de donación de sangre de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria tendrá presencia en varios centros universitarios durante la semana del 19 al 23 de octubre.

En la Facultad de Ciencias de la Salud, en el Campus de San Cristóbal, se podrá donar de lunes a miércoles y el viernes de 9:00 a 14:00 horas, mientras que el jueves 22 el horario será de 9:00 a 14:00 y de 14:45 a 19:45 horas.

En la Escuela de Ingeniería de Telecomunicación y Electrónica, en el Campus de Tafira, se instalará una unidad móvil el martes 20, de 9:00 a 19:30 horas.

Por su parte, la Facultad de Ciencias Jurídicas, en el Campus de Tafira, contará con un punto de donación los días 21 y 22 de octubre. El miércoles atenderá de 9:00 a 19:45 horas y el jueves, de 9:00 a 19:30 horas.

La programación incluye también la visita al CIFP Tony Gallardo, el lunes 19, de 9:00 a 14:00 y de 14:45 a 19:45 horas, y el IES 1.º de Mayo, los días 20 y 21 de octubre. El martes, el horario será de 9:00 a 14:00 y de 14:45 a 20:00 horas, mientras que el miércoles se podrá donar de 14:45 a 19:45 horas.

Además, el viernes, una unidad móvil estará instalada en la Comandancia de la Guardia Civil, en Las Palmas de Gran Canaria, en horario de 9:00 a 14:00 horas.

En el municipio de Agüimes, se visitará, por primera vez, la empresa Collbaix Canarias, donde se habilitará un punto de donación el lunes 19 de octubre, de 9:00 a 13:30 horas.

En Telde, la sala de donación del Centro Comercial Alcampo, permanecerá operativa de miércoles 21 a viernes 23 de octubre, siendo el horario el miércoles de 8:45 a 14:00 horas y el jueves y viernes de 15:45 a 21:00 horas.

De igual modo, en Vecindario, un equipo de extracción se desplazará hasta el IES José Zerpa, en Vecindario, donde se habilitará un punto de donación el viernes 23 de octubre, de 9:15 a 13:30 y de 16:00 a 20:30 horas.

EN OTRAS ISLAS

En Puerto del Rosario, continuará habilitado el punto de donación, ubicado en el interior del Centro Comercial Las Rotondas. El lunes, el horario será de 8:30 a 13:30 horas, mientras que el martes y miércoles estará operativo de 15:30 a 20:30 horas, y el jueves y viernes atenderá en horario de 8:30 a 13:30 horas.

Durante toda la semana permanecerá operativo el punto fijo de donación de sangre del Hospital General de Fuerteventura. El horario de atención será de lunes a viernes de 11:00 a 13:30 horas. Se recomienda solicitar cita previa llamando al teléfono 928 546 684.

En Lanzarote permanece operativo el punto fijo de donación de sangre ubicado en el Hospital Universitario Doctor José Molina Orosa. El horario de atención es de lunes a viernes de 8:30 a 13:00 horas, excepto festivos.

El Hospital Universitario General de La Palma dispone de un punto fijo de extracción de sangre. El horario para donar es de lunes a jueves de 10:00 a 20:00 y los viernes se puede donar de 10:00 a 15:00 horas.

Los sábados se puede donar de 10:00 a 17:00 y los domingos de 13:00 a 20:00 horas.

Las personas interesadas pueden contactar con el punto de donación a través de los teléfonos 922 185 321 y 922 185 320.

En el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe se puede donar de lunes a miércoles de 11:00 a 13:00 y los jueves y viernes de 9:00 a 13:00 horas (excepto festivos).

El Hospital Insular Nuestra Señora de los Reyes dispone de un punto fijo de extracción. Las donaciones se realizan los lunes de 10:00 a 12:30 horas, excepto festivos. Para solicitar información o cita previa se puede llamar al 690 886 059 de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 horas.