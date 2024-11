Sector primario canario carga contra la "ultra regulación" de la UE y pide más fondos: "Nos sentimos perseguidos"

Agricultores y ganaderos creen que la implicación del turismo "es muy lenta" y auguran su desaparición si no hay rentabilidad

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El sector primario canario ha coincidido este martes en cuestionar la "ultra regulación" que impone la Unión Europea (UE) y que amenaza la viabilidad de las explotaciones y en solicitar un incremento de los fondos para compensar el aumento de los costes y la competencia desleal de los terceros países.

En una mesa coloquio celebrada en el Parlamento de Canarias en el marco de las 'Jornadas Conecta Europa', Antonio López, gerente de Asocan y representante de Asaga, ha lamentado el poco éxito que han tenido las manifestaciones de agricultores y ganaderos por todo el continente.

"Nos sentimos engañados y perseguidos", ha destacado, porque se está "criminalizando" a la agricultura y "el grado de incertidumbre es mayor", con un Gobierno de España en el que los funcionarios parecen "policías".

Ha defendido la labor del consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca del Gobierno de Canarias, Narvay Quintero, como "interlocutor idóneo" pero ha asegurado que al sector primario lo "están estrangulando" con una ficha del Posei congelada desde 2007 y una regulación "imposible".

López calcula que el aumento de nueva normativa ha impactado en un 60% en el incremento de los costes de producción, y aunque ha reconocido que la UE "ha levantado el pie del acelerador" aún hay "poca flexibilidad" entre los funcionarios.

"La ultra regulación nos está sacando del mercado y la digitalización es una mentira, lo que quieren es un control exhaustivo de los agricultores, no mejorar la rentabilidad", ha señalado.

En su opinión, "se han pasado de frenada, la gente está harta, esto no es rentable, tenemos que plantarnos".

Sobre la implicación del subsector turístico ha indicado que "queda mucho por avanzar", especialmente en el caso de los productos frescos, negando que sea una "obsesión" entrar en ese mercado sino que es una "forma de crecer", eso sí, sin que la agricultura sea "un mono de feria".

Con todo, ha precisado que los agricultores y los ganaderos no son "antiEuropa" pero sí defiende que hay que "acercar" la realidad de como es la agricultura en las islas y "recuperar la visión de la política agraria".

Sergio Rodríguez, secretario general de Palca, ha indicado que el cambio es "tan lento" que lleva a la "desaparición" de los sectores por lo que ha instado a disminuir la burocracia ya que "es insoportable" y "hay poco tiempo para la producción".

Ha insistido en que la situación es "insostenible", con una pérdida del 20% de productores y superficie en los últimos años, más del doble que la media nacional, por lo que ve necesario que aumente la ficha financiera europea "para poder continuar y competir". "Nos está llevando a la ruina", ha comentado.

Ha señalado que hay una "presión sin límites" a los productores europeos que no se exige a los terceros países y lamentado que no hay inspecciones a los supermercados y grandes superficies.

LOS AGRICULTORES SON "LOS JARDINEROS DE LA TIERRA"

En cuanto al turismo entiende que "debería echar más manos" porque los agricultores son "los jardineros de la tierra" pero la implicación "es muy lenta" aparte de que han detectado que empresas turísticas compran productos subtropicales al margen de la prohibición.

Rodríguez no entiende la "hipocresía" de que en Europa "se tiren" excedentes agrícolas y se importe del exterior y ha admitido que muchos agricultores se están iniciando en el agroturismo porque se buscan recursos "hasta debajo de las piedras". "Necesitamos más fondos para subsistir", ha indicado.

Omar Viña, vicepresidente de Aegil y representante de la Asociación de Ganaderos Maramajo (Lanzarote) ha dicho que "Europa debe quitarse la máscara" y decir claramente "que quiere una cesta de la compra más barata a costa de la importación", aunque eso hace que vengan productos de fuera "sin ningún control" y con riesgo para la salud por el uso de productos fitosanitarios que en la UE están prohibidos que se explique a los consumidores.

"O jugamos con las mismas cartas o nos tienen que dar compensaciones", ha comentado, al tiempo que ha lamentado la "gran cantidad de papeles" que se exige a los ganaderos hasta el punto de que algunos "no quieren presentar subvenciones".

Ha alertado de la falta de relevo generacional y las "estafas en los etiquetados" y con respecto al subsector turístico entiende que "debería tirar más" pues "muchos hoteles van a precio" y algunos incluso promueve en "fraude" al presentar en sus cartas como queso canario el que no lo es.

No obstante, ha dejado claro que no se puede "prescindir" del turismo que es un "salvavidas para sobrevivir". "Las queserías, si no nos vinculamos al turismo, terminaremos desapareciendo", ha agregado.

En su opinión, "Europa tiene que cambiar y flexibilizar más la burocracia y que no manden a agricultores y ganaderos a una pelea de boxeo con las manos amarradas".

LA PESCA RECHAZA LA EÓLICA MARINA

Lorenzo Brito, presidente de la Federación Regional de Cofradías de Pescadores ha asegurado que el subsector pasa una de sus "peores rachas" y se siente como "el patito feo" del sector primario, hasta el punto de que anhela un programa como el Posei para la pesca.

Ha señalado que hay un "problema gravísimo" con la motorización de los barcos porque la UE piensa que los motores nuevos generan un "impacto mayor" en el medio marino, cuando es al revés, y ha avisado de que si no da "un paso atrás" la flota en las islas va a desaparecer.

Ha pedido acabar con las cuotas de pesca y se ha opuesto tajantemente al desarrollo de la energía eólica marina "sin estudios previos", dado que en su opinión, los aerogeneradores impactan sobre la biodiversidad.

Ha dicho también que el sector pesquero canario necesita una "transformación" e industrializarse para poder exportar producto en forma de enlatado, ultracongelado o envasado al vacío, que serviría también para asegurar los pedidos a los hoteles.

Brito ha lamentado que hay muy poco pescado fresco en hoteles y centros escolares de las islas --"algún atún rojo y poco más"-- y ha apelado a crear una "economía circular" y vinculada al turismo. "Sin el turismo es imposible vivir en Canarias", ha detallado.

Además ha reconocido la existencia del cambio climático, que se nota en el aumento de la temperatura del nivel del mar, en el incremento de la ciguatera y la "tropicalización" del pescado.