Servicio de Atención a Víctimas de Violencia de Género 112 Canarias atiende 17.257 llamadas, 8.998 emergencias en 2024

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 17 Ene. (EUROPA PRESS) -

El servicio de Atención a Víctimas de Violencia de Género 112 en Canarias ha atendido 17.257 llamadas en 2024, de las que 8.998 de emergencias. Además los meses de agosto y diciembre fueron los que registraron un mayor porcentaje de llamadas por emergencia.

Este tipo de llamadas, que son calificadas así por el equipo técnico cuando la agresión que se denuncia entraña peligro inminente para la víctima, representó el 58,5 por ciento del total de llamadas en ambos meses. Tras agosto y diciembre, le siguen enero, con un 55,5 por ciento, y junio, con el 54,3 por ciento, según ha informado la Consejería regional de Bienestar Social en nota de prensa.

Las llamadas registradas por este servicio, financiado por el Instituto Canario de Igualdad (ICI), obligaron a abandonar sus hogares a 378 mujeres y a sus 179 hijos, que recibieron alojamiento en los dispositivos de emergencia que el ICI financia con los cabildos (DEMA).

Otro dato que se destaca es que del total de mujeres agredidas, 244 eran menores de 18 años, lo que supone un 12 por ciento más que durante 2023.

La directora del ICI, Ana Brito, ha expuesto que es en los periodos vacacionales, durante el verano y las navidades, cuando "más situaciones de emergencia por violencia de género se denuncian", al tiempo que ha alertado sobre el incremento de casos entre menores de 18 años.

"Nos preocupa sobremanera que, a pesar de la gran labor que estamos realizando en los centros educativos, se sigan reproduciendo comportamientos machistas entre la juventud, pero también es cierto que un aumento de llamadas no significa que aumenten los casos; todavía hay mucha violencia oculta, que no se visibiliza, que está pero no se cuenta, y está empezando a salir a la luz", subrayó.

Respecto al tipo de violencias, el 42,2 por ciento se referían a violencias físicas, un 3,86 por ciento fueron violencias físicas con agresión sexual y un 40,21 por ciento violencias no físicas (psicológicas, económicas...). El resto fueron de consulta o coordinación.

LOS DEMA ACTIVADOS EN 2.270 OCASIONES

Por otro lado, los dispositivos de los cabildos (DEMA) tuvieron que activarse en 2.270 ocasiones y se movilizaron 9.297 recursos policiales y 830 recursos sanitarios.

El agresor, en la gran mayoría de las ocasiones, fue la pareja (49%), seguido de la expareja (28%), hijo (2%), desconocido (1%), padre (1%) y amigo (1%).

Del total de afectadas, 770 mujeres manifestaron tener alguna discapacidad, de ellas 358 tenían discapacidad mental, 89 intelectual, 87 física motora, 72 múltiple, 60 física orgánica, 21 auditiva, 11 visual y 72 no especificaron.

Sobre las llamadas, gran parte fueron alertadas por la propia víctima (39%), seguida de alertantes accidentales (24%), una institución (19%), un familiar (5%) y el servicio ATEMPRO (3%); mientras que por islas, el mayor volumen de llamadas se concentró en las capitalinas.

Finalmente Brito ha incidido en la "importancia de que toda" la población puede contribuir a denunciar cualquier situación de violencia de género que pueda detectar en su entorno, sea un familiar, una vecina o una amiga, porque "una llamada a tiempo al 112, que siempre es anónima, puede salvar la vida de una mujer".

Este servicio de atención telefónica se presta desde las salas operativas del Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad, CECOES 112, en todo el territorio de la Comunidad Autónoma de Canarias, durante las 24 horas del día y los 365 días del año.