'Starmus' arranca este sábado en Tenerife con la entrega de la Medalla Stephen Hawking a la tripulación del 'Artemis II'

Archivo - 14 July 2026, Bremen: The astronauts of the Artemis II mission Jeremy Hansen, mission specialist of the Canadian Space Agency (CSA), Christina Koch, mission specialist, Victor Glover, pilot, and Reid Wiseman, commander, stand for interviews at - Carmen Jaspersen/dpa - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

La octava edición del festival 'Starmus' de ciencia, música y cosmos bajo el lema 'La búsqueda de la verdad' arranca este sábado en Santa Cruz de Tenerife a las 19.30 horas con la entrega de la 'Medalla Stephen Hawking a la Comunicación Científica' a la tripulación de la misión espacial 'Artemis II'.

Concretamente el comandante Reid Wiseman, el piloto Victor Glover y el especialista en misiones Jeremy Hansen serán galardonados por su excepcional labor divulgativa en su histórica misión en la que sobrevolaron la luna durante diez días el pasado mes de abril.

En esta edición también será distinguido el cineasta británico Sir Ridley Scott que se une así a la lista de galardonados anteriores que incluye, entre otros, a Jane Goodall, Neil deGrasse Tyson, Christopher Nolan y Hans Zimmer.

Tras la entrega de las medallas se celebrará el concierto de apertura del festival en el puerto capitalino que contará con la participación, entre otros, de Andrea Bocelli, Sarah Brightman y Brian May junto a la Orquesta Sinfónica de Las Palmas.

Antes, a las 16.00 horas, se celebrará la inauguración oficial con la participación de los tres astronautas, el fundador del festival, el astrofísico Garik Israelian, la presidenta del Cabildo de Tenerife, Rosa Dávila, la consejera de Universidades, Ciencia e Innovación y Cultura, Migdalia Machín y el viceconsejero de la Presidencia, Alfonso Cabello.

Además, por la mañana, a partir de las 12.00 horas, la plaza de La Candelaria de la capital acogerá 'Starmus Camp' durante cuatro días seguidos e incluirá de forma gratuita charlas de premios Nobel, astronautas, investigadores y divulgadores, talleres interactivos, exposiciones y actuaciones musicales.

Este mismo sábado, por ejemplo, intervendrán la neurocientífica y premio Nobel May-Britt Moser; el astronauta Chris Hadfield, que compartirá su experiencia en el espacio; el divulgador y activista medioambiental Aneeshwar Kunchala y el músico, compositor y productor Giancarlo Erra.

También se desarrollará un taller de astrofotografía a cargo de Astro Abby, nombre profesional de Abby Moulé.

La jornada incluirá, además, la ceremonia de apertura del 'Science Camp' y varias actuaciones musicales, entre ellas un tributo a Queen y una actuación de Rick Armstrong, acompañado por John Mitchell y Dave Foster.

SCIENCE CAMP

Junto a las charlas y actuaciones, el 'Science Camp' contará con exposiciones y espacios interactivos de 14 entidades y proyectos relacionados con la investigación, la conservación, la tecnología y la divulgación.

Entre ellos figuran el Instituto Geográfico Nacional, la Universidad de La Laguna, el Instituto Español de Oceanografía, la Fundación Jane Goodall, la Fundación Starlight y el proyecto canario Teidesat.

La parte científica del festival, que se celebrará en el centro 'Pirámides de Arona', contará con la participación de personalidades como figuras como Geoffrey Hinton, Steven Pinker, Christiana Figueres, Donna Strickland, Serge Haroche y Ferenc Krausz, además de especialistas en inteligencia artificial, física, sostenibilidad, astronomía y exploración espacial.

De hecho, el lunes, a partir de las 16.30 horas, el piloto del 'Artemis II' Víctor Glover tendrá una charla con los asistentes.

El programa también incluye el estreno mundial de 'Echoes from Black Holes' en 'Pirámides de Arona' y la 'STARMUS Star Party' en el parque eólico del ITER el 20 de octubre.

El festival concluirá el día 22 en Los Llanos de Aridane, en La Palma, con el concierto de clausura de Ilan Eshkeri, precedida de la mesa redonda '108 minutos' en el Grantecan.