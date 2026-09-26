Televisión Canaria estrena este martes El Caso Kárate, que analiza el mayor proceso por pederastia juzgado en España

Imagen del documental El Caso Kárate - CEDIDO POR TELEVISIÓN CANARIA

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

Televisión Canaria emitirá a las 22.30 horas de este martes, 29 de septiembre, el documental 'El Caso Kárate', dirigido por Laura Bueno y Eulogio Romero, donde se analizan las claves del mayor proceso por pederastia juzgado en España.

Así lo ha informado la cadena autonómica en un comunicado en el que añade que se trata de una producción que analiza la trama de abusos sexuales y corrupción de menores durante casi 30 años en una academia de artes marciales de Gran Canaria.

En este sentido, el juicio celebrado en la Audiencia Provincial de Las Palmas se celebró a finales de 2012 y concluyó con una condena de 302 años de cárcel para el principal acusado, Fernando Torres Baena, junto a penas de 148 y 126 años para dos de sus monitoras. En total se llegaron a contabilizar unas 61 víctimas.

'El Caso Kárate' reconstruye, a través de las propias víctimas, cómo pudo mantenerse el silencio durante tantos años y los mecanismos psicológicos que hicieron posible el caso de pederastia más grave juzgado en España.

Al respecto, la codirectora del documental, Claudia Bueno, ha explicado que se trata de una investigación que comenzaron hace cinco años y desde entonces la relación con las víctimas que ha conocido "va más allá de lo meramente profesional". "Se ha creado un vínculo afectivo que ha perdurado y sin duda, perdurará en el tiempo", observó.

Además, ha resaltado la sensibilidad que se precisa para poner abordar estos temas. "Hemos hablado con las víctimas mucho tiempo antes de plantear el rodaje --dijo--, hemos escuchado sus dudas y les hemos explicado qué y cómo lo íbamos a contar. Siempre entendiéndoles, siempre respetándoles y siempre estando ahí para ellos. Y así seguirá siendo".

Para Bueno, es importante escucharlas para entender por qué es tan complicado romper el silencio en una situación de abuso, ya que, opinó, cuando el caso se destapó, "hubo preguntas muy desagradables que tenían que escuchar, como ¿por qué no salieron de ahí antes? ¿Por qué no denunciaron? Son preguntas dolorosas y este documental explica las técnicas de manipulación y control que ejerció Fernando Torres Baena sobre todas sus víctimas".