Tenerife Shorts cierra su décima edición con la proyección de diez cortos de animación

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Festival Internacional de Cortometrajes [Tenerife Shorts] concluye su décima edición este domingo con Family Shorts, especial infantil que ofrece diez cortometrajes internacionales producidos en Singapur, Corea del Sur, Países Bajos, Bélgica, Suiza, Rusia, Eslovenia, Chequia y Francia. Además contará con la presencia de la directora coreana Myojung Noh, que presenta el estreno mundial de su cortometraje 'Rally'.

A partir de las 17.00 horas, Tenerife Shorts proyectará en la sala de audiovisuales de Tenerife Espacio de las Artes (TEA) su particular 'fiesta fin de curso': una proyección de 69 minutos, íntegramente de animación sin diálogo y especialmente pensado para los más pequeños. Estructurada en un único pase, con seis de las diez películas seleccionadas con firma de directoras. El especial incluye lo más actual del cortometraje infantil internacional, entre los que se verán cuatro estrenos en España y un estreno mundial. En suma, diez películas de reciente creación aspiran a ganar el premio Family Shorts que se decidirá con el voto del público.

Así, se proyectarán los siguientes cortometrajes: 'Hooba', de Sem Assink. Cinta holandesa de animación que hace su estreno en España. De sólo dos minutos de metraje, se realizó el año pasado sobre el siguiente argumento: Año 3.000 a.C. Un pequeño grupo de habitantes de los Países Bajos están luchando contra los elementos y el hambre. Su infinita incapacidad para organizarse se combina con su impulsividad y esto conduce a la construcción de misteriosos dólmenes de piedra de los Países Bajos. Y la invención del 'Hooba'.

Bélgica participa con 'Jules & Juliette'. Siete minutos le bastan a la realizadora belga Chantal Petan para hilvanar esta historia animada, que se estrena en España en Tenerife: Es un hermoso día de verano. Jules y Juliette van a la playa. Llevan sobre sus cabezas el bote con el que pretenden navegar. Por supuesto, Jules es torpe y no deja de hacer el tonto. La playa está desierta. Es un día brillante para los dos amigos, lleno de risas y convivencia.

La siguiente en pantalla es la cinta surcoreana 'The Bridge' (El puente). Cortometraje de seis minutos realizado este año por la autora surcoreana Sohyun Kim sobre la siguiente historia: En unos acantilados del pacífico Golem abre los ojos. Por accidente, se convierte en un puente para que los animales que habitan allí viajen entre acantilados. 'The Bridge' se pudo ver este año en el Festival Internacional de Cine de Las Palmas de Gran Canaria.

'A Fish for a Friend' (Un pez para un amigo). Cinta de animación de nueve minutos realizada en Singapur por Javon Chan en 2021. En esta pieza de animación, que se estrena en España, Chan dibuja la historia de un niño quiere compartir el pez que él y su padre pescaron con un osito que no puede pescar nada solo. El padre le había dicho a su hijo que no desperdiciara la comida que tanto le costó ganar, pero el niño continúa dándole pescado al pequeño oso.

MUJERES DIRECTORAS

Seis de las diez películas de Family Shorts han sido realizadas por mujeres. Una de ellas es 'Mare', corto suizo del año pasado realizado bajo la firma de Giulia Martinelli quien, sobre cinco minutos, monta el siguiente relato animado: Una familia especial de guardianes de la luna vive en una pequeña isla y se enfrenta a los altibajos de su vida cotidiana y de la marea.

La coproducción entre Chequia y Francia 'The Goose' (El ganso) es una producción de 2023 dirigida por Jan Míka que anima, en doce minutos, la historia de un niño que fantasea con convertirse en un futbolista famoso, jugando en grandes estadios. Pero primero, tiene que ganar un partido en un pequeño patio trasero, contra un ganso. 'The Goose' se ha visto en Clermont-Ferrand, Annecy y Oberhausen.

Sigue una de las tres cintas surcoreanas de la muestra: 'Hitchhiker Traveling the Galaxy' (Autoestopista viajando por la galaxia). Pieza de animación, de cinco minutos, que estrena en España la cineasta Junhee Lee bajo el siguiente argumento: Sally, una alienígena alborotadora que estaba haciendo el tonto, se estrella en el planeta de Murphy con una gran explosión. Murphy atrapa a Sally y la lleva a su casa. Allí, Sally encuentra la nave espacial de Murphy que podría ayudar a regresar con sus amigos.

Desde Eslovenia, Jaka Ivanc aporta 'Spuffies', pieza realizada en 2021 que relata en once minutos esta curiosa historia sobre los Spuffies, a quienes les gustan mucho las azufaifas. Cuando se han comido la última de las deliciosas frutas y el hambre está a punto de atacar, se dirigen al bosque de azufaifas, a través del oscuro bosque

De la cineasta Tatiana Kiseleva se ha seleccionado 'My Friend Tiger' (Mi amigo Tigre), pieza animada de siete minutos hecha en 2021 donde Kiseleva recrea las vivencias de una niña y su amigo Tigre que pasean en bicicleta por la ciudad. Están todo el día haciendo cosas juntos y compartiendo experiencias, hasta que un día la ciudad se quedará demasiado pequeña para Tigre.

Family Shorts lo cierra un estreno mundial: 'Rally', de la directora surcoreana Myojung Noh que estará en TEA para presentarla como estreno mundial. Una obra de animación de cinco minutos donde el dinosaurio Tyrano, que estaba jugando al tenis solo conoce a Brachi. Intentaron jugar tenis juntos, pero Brachi se caía todo el rato cuando intentaba golpear la pelota. Tyrano hace todo lo posible para evitar que Brachi se lastime. Pero cuanto más lucha Tyrano, menos interesado está Brachi en jugar al tenis. ¿Se harán buenos compañeros?.

A las 19.00 horas comienza la ceremonia de clausura del Festival donde se darán a conocer los cortos ganadores que serán visionados nuevamente. El corto seleccionado para cerrar esta décima edición de Tenerife Shorts es 'Lake of Fire', de Neozoon. Este documental de once minutos hará su estreno en Canarias y se sustenta en la siguiente sinopsis: El miedo a la muerte solo puede vencerse si la gente cree en un salvador poderoso; de lo contrario, les espera la condena eterna en el infierno. El collage documental 'Lake of Fire' muestra que la visión dualista y el modo de vida de los creyentes alimentan aún más, de un modo peligroso, el 'infierno en la tierra' resultante del cambio climático.