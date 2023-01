Torres asegura que Canarias y España han tenido gobiernos "aliados" en los últimos años gracias a Sánchez

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Canarias y secretario general del PSOE Canarias, Ángel Víctor Torres, ha asegurado que con Pedro Sánchez, el archipiélago ha tenido en el Gobierno de España un gobierno "aliado" pese a haber tenido alguna diferencia.

Por ello, ha resaltado que gracias al PSOE, las islas han conseguido logros como finalizar con el conflicto del Convenio de Carreteras o tener las competencias en materias de Costas, según puso este viernes de manifiesto durante un acto ante unas 900 personas junto a Sánchez y a la ministra de Sanidad y candidata al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Carolina Darias.

Precisamente sobre la ministra, observó que frente a otras formaciones políticas que dicen que las encuestas les favorecen, el PSOE tiene una apuesta segura con ella. "Será alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria", incidió para señalar que Augusto Hidalgo será también presidente del Cabildo de Gran Canaria y, por lo tanto, "alcalde de los 21 municipios de la isla".

Como ejemplo de buena gestión, dijo que Hidalgo ofreció un colegio cerrado de la capital para acoger migrantes en el peor momento de la crisis migratoria que ha afectado a Canarias en los últimos años. "Somos una tierra acogedora", dijo.

"Darias e Hidalgo --continuó-- cogerán el testigo para seguir defendiendo las políticas públicas y a los más vulnerables dando la cara y enfrentándose a las adversidades".

Torres destacó que gracias al PSOE hay muchas personas que tienen un salario mínimo más digno, y que es un partido que lucha por las mujeres y defiende al país en Europa para que avance con la consecución de los fondos europeos.

Además, agradeció a Pedro Sánchez porque el Gobierno de Canarias ha tenido en el de España un gobierno "aliado" pese a haber tenido diferencias.

El presidente entendió que los ciudadanos piden apartar las cuestiones partidarias para trabajar por Canarias, resaltando los logros conseguidos bajo su presidencia en materia de empleo, lo que, dijo, demuestra la "buena solvencia" de los gobiernos de España y de Canarias.

"Llegábamos al Gobierno de Canarias después de 26 años. Una Canarias mejor era posible, eso se dijo 26 años atrás. ¿Qué habría pasado si no hubiéramos llegado a la Presidencia? No tendríamos plazas gratuitas de 0 a 3 años, no tendríamos una ley de igualdad de género, ni una ley contra el cambio climático, no hubiésemos tenido un convenio de carreteras, hoy Canarias estaría peor", aseguró.