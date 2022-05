Torres avala el despliegue de la OTAN en África para aumentar la "seguridad" de Canarias

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha anunciado este martes el apoyo de su Ejecutivo al despliegue de la OTAN frente a África que va a solicitar a finales de junio el Gobierno central.

"Todo lo que signifique mayor seguridad para los canarios y las canarias va a ser apoyado por el Gobierno", ha comentado en la sesión de control del Parlamento a pregunta del Grupo Popular, subrayando que la petición del presidente, Pedro Sánchez, ya la cursó sin éxito el Gobierno del PP en 2014 y se volvió a reiterar en 2017, 2018 y 2021.

Ha apuntado también que "no va a ser fácil" porque hay países que apoyan la propuesta "y otros no", caso de Francia, censurando al PP que no sea "claro" con su posicionamiento porque no es lo mismo "no oponerse que estar a favor".

El presidente canario ha advertido de que el nuevo orden internacional, derivado de la invasión de Ucrania, implica que hay países que "quieren sumarse" a la OTAN, como Suecia y Finlandia, y también "tentáculos" en África pues el Sahel "puede ser un caldo de cultivo" para el terrorismo, por ejemplo.

Torres ha comentado que hay encarar este debate "sin alarmar" a la población y ha exigido al PP "mayor criterio de Estado".

El presidente del Grupo Popular, Manuel Domínguez, ha resaltado que su partido no está en contra del despliegue militar de la OTAN pero ha lamentado la falta de información del presidente canario pues no sabe si va a haber bases militares en las islas, tropas en el territorio o los efectos que va a haber en las islas.

Ha reclamado a Torres "libertad y sensatez" para fijar su posición sin tener en cuenta los "enfrentamientos internos" que le presentan NC y Sí Podemos al tiempo que le ha solicitado que se exprese como presidente y no como "secretario general del PSOE".