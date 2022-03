Torres cierra la puerta a la bajada de impuestos para mitigar la subida de precios y la inflación

El presidente canario estudia acudir al endeudamiento y la reordenación de los fondos europeos

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, ha descartado este martes bajar impuestos, como propone Coalición Canaria, para hacer frente a la subida de precios derivada de la inflación y la guerra de Ucrania dado que podría "poner en riesgo" la prestación de los servicios públicos.

En respuesta a sendas preguntas de los grupos Nacionalista y ASG, ha recordado al presidente de CC-PNC, Pablo Rodríguez, que en los socialistas apoyaron la subida del IGIC en la anterior crisis y ha apelado a no equivocarse con las medidas porque hay que preservar recursos para que los servicios básicos "sean ejemplares".

El presidente ha puesto sobre la mesa la posibilidad de acudir al endeudamiento o reordenar los fondos europeos para mitigar los efectos de la guerra y ha confirmado que convocará a los grupos firmantes del 'Plan Reactiva' para consensuar la toma de decisiones.

Torres ha indicado que "el primer objetivo" es salvar vidas en Ucrania y en ese sentido, ha afirmado que el niño grancanario y su madre ucraniana están cruzando el país camino de la frontera para viajar a las islas.

Ha indicado, según lo expuesto este lunes en el Consejo Asesor, que la relación económica de Canarias con los dos países no es muy directa, pues las islas reciben menos de 100.000 turistas al año, apenas 11 empresas operan en esos mercados y Canarias no se abastece del cereal ucraniano.

No obstante, ha comentado que sí hay afección indirecta por la subida de los precios de la energía y las consecuencias que podría tener en Alemania el corte del gas ruso, que cubre en un 60% su demanda de electricidad.

"Hay que estar preparados pero lo importante es que acabe la invasión y la guerra", ha señalado.

RODRÍGUEZ: TORRES NO PUEDE SER UN "COMENTARISTA"

El portavoz de ASG, Casimiro Curbelo, ha asumido el "grave impacto" que va a generar en la economía la guerra de Ucrania que además "pone en peligro" la recuperación económica y la salida de la crisis tras la pandemia sanitaria.

Ha señalado que la inflación ya estaba al alza por el aumento de los precios de la luz, los carburantes, las materias primas y la logística "y ahora la guerra incrementa todas esas variables" lo que "traerá repercusiones" al consumo y el empleo.

Ha apuntado que Ucrania "es el granero de Europa" en la producción de cereales y también "la despensa" del gas y ha reclamado "tomar medidas" ante la previsión de que la guerra se alargue en el tiempo.

Pablo Rodríguez ha comentado que hay una "subida insostenible de la luz, el pan y los combustibles" y echado en falta la toma de medidas porque el incremento de precios afecta al estado del bienestar al afectar al poder adquisitivo de las familias.

Ha dicho que la situación "no puede esperar" y Torres "debe liderar" la toma de decisiones y no ser un mero "comentarista" de la situación. "No puede ser un Gobierno lento", ha comentado.