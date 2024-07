Torres confía en aprobar la reforma de la Ley de Extranjería este mes de julio y vuelve a tender la mano al PP

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 5 Jul. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha expresado una vez más su confianza en que la aprobación de la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería se lleve a cabo este mes de julio, antes de que concluya el periodo de sesiones en el Congreso de los Diputados.

En declaraciones a los medios en un acto celebrado en Gran Canaria, el ministro ha tendido la mano al Partido Popular y al resto de los partidos políticos y ha asegurado que el Partido Socialista ya ha dicho que apoya esta medida, al igual que otros partidos como Sumar, Podemos o ERC. "Si tuviésemos mañana el Partido Popular, esto saldría antes de acabar el mes de julio, como decreto ley o como proposición de ley, urgente y de lectura única", ha afirmado.

Ángel Víctor Torres ha recordado que el próximo miércoles 10 de julio habrá una reunión en Tenerife de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia en la que se explicará el texto que han acordado en reuniones periódicas el Gobierno de España y el de Canarias, de manera que la modificación se pueda presentar cuanto antes en las Cortes Generales para su toma en consideración.

Torres ha insistido en que espera que la iniciativa legislativa salga adelante y ha señalado que ahí "ya no va a haber más excusas ni polémicas porque estamos viviendo demasiadas polémicas". "No tiene ninguna lógica que cuando se está hablando de menores no acompañados el Partido Popular "se descuelga hablando de traer y poner a la Armada en el mar no sé para qué", ha criticado. "Si la Armada está en el mar, lo que tiene que hacer es rescatar y traer a los inmigrantes al territorio más cercano, y creo que no ayuda a avivar conflictos", apostilló.

En este sentido, el ministro Torres espera que la reunión de la Conferencia Sectorial permita "poner fin a una situación que por justicia, por solidaridad, por necesidad, por el derecho del menor y por cuestiones de carácter humanitario, debiera salir para que todo el territorio español y también la Unión Europea convierta en un gesto real la solidaridad voluntaria que hoy no funciona para que sea obligatoria y para que todos entendamos que somos país-frontera y una Unión Europea que tiene que responder a los menores dignamente".

TRASLADO INMEDIATO.

Torres ha destacado que la modificación de la Ley de Extranjería permitirá que todo menor que llegue a partir de ahora, una vez se ha datado que es menor, en 15 días sería asignado a una comunidad. "Eso lógicamente alivia la situación de Canarias y da una respuesta al menor".

"Por tanto, es una ejecución inmediata", remarcó el ministro, quien apuntó que "llevamos años para que salgan menores de Canarias y desde 2022, 2023 y 2024 no llegan a 40 los que han salido [a otras CCAA] cuando el acuerdo era de cerca de 700".