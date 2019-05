Torres, seguro de que el PSOE mandará a CC a la oposición tras 26 años: "Se acabó. Nos toca"

Publicado 16/05/2019 14:10:50 CET

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16 May. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Canarias y candidato a la Presidencia del Gobierno regional, Ángel Víctor Torres, se ha mostrado convencido de que los socialistas mandarán este 26M a CC a la oposición tras 26 años de Gobierno nacionalista. "Se acabó. Nos toca", espetó.

"¿El 26M saben lo que vamos a hacer? Vamos a mandar a la oposición a las listas de espera, al abandono escolar, al maltrato a la dependencia, a los desahucios... Mandaremos a la oposición a 26 años de gobierno presidido por CC. Hagámoslo posible", dijo este jueves durante un mitin en Las Palmas de Gran Canaria que contó con la asistencia del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez.

Por su parte, Torres resaltó que en las pasadas elecciones generales, un total de 300.000 canarios mostraron su apoyo a Sánchez y vencieron a los que lanzan "malos augurios" y "no saben más que ladrar".

En este sentido, el socialista observó que su partido siempre defiende los pilares del Estado del Bienestar y que por eso ha tenido el apoyo mayoritario de Canarias el pasado 28A.

"NO DESFALLEZCAMOS"

"Y lo tendremos el 26M --continuó-- porque necesitamos ese cambio político y social para priorizar lo importante y no las vaguedades. Es muy importante que en estos días no desfallezcamos, tenemos que ganar al máximo para que no se frustre el cambio".

Aquí, comentó que la gente le ha vencido al miedo y a las amenazas. "Hemos ganado porque somos hombres y mujeres de paz y por eso hoy la gente da la enhorabuena y quiere sacarse fotos con Sánchez", señaló.

HIDALGO QUIERE ACABAR CON EL "COMPLEJO DE INFERIORIDAD"

Por su parte, el candidato del PSOE al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Augusto Hidalgo, ha dicho que quiere acabar con el "complejo de inferioridad" que tradicionalmente había visto en la capital.

De esta manera, explicó que le duele "el complejo de inferioridad de que esta ciudad no podía ser la capital que tenía que ser".

"Y en esta campaña he destacado orgullo --continuó--. Orgullo de esta ciudad. Debemos decidir entre si somos capaces de decirle al mundo que somos una gran ciudad o si volvemos a los gobiernos de los desahucios".

Por ello, Hidalgo hizo especial hincapié en que Las Palmas de Gran Canaria es una ciudad en la que el PSOE va a volver a gobernar, "como hicimos hace dos domingos donde teñimos de rojo todas las urnas".