Torres ve "anormal" la negociación del 'Decreto Canarias' y acusa a Clavijo de generar "falsas expectativas"

Archivo - El presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo (i), y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres - Jesús Hellín - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Política Territorial y Memoria Histórica, Ángel Víctor Torres, ha tildado este viernes de "anormal" el modelo de negociación del 'Decreto Canarias' y acusado al Gobierno regional de levantar "falsas expectativas" a la población.

En una entrevista concedida a 'Canarias Radio' y recogida por Europa Press ha apuntado que el formato escogido "no tiene un orden lógico" porque se ha presentado ante los medios de comunicación una propuesta "poniendo unas cantidades para que otro gobierno las asuma". "No, hombre, las cosas se hacen de otro modo", ha agregado.

Torres, que también es secretario general de los socialistas canarios, pone como ejemplo la negociación del decreto de menores migrantes porque "hubo un montón de reuniones, muchísimos encuentros" e intercambio de documentación hasta que se acordó en Canarias, se aprobó en Consejo de Ministros, "luego no se aprobó en el Congreso de los Diputados" y finalmente logró sumarse otro grupo parlamentario a la convalidación.

Ha insistido en que el decreto va más allá de la 'agenda canaria', el Estatuto de Autonomía y los PGE --ahí no está la petición de financiar la contratación de 1.400 efectivos de la Policía Canaria o la bonificación del 60% en el IRPF en La Palma y La Gomera-- y negado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se hubiera "comprometido" en la reunión del pasado agosto en Lanzarote a impulsar el decreto.

Según Torres, el acuerdo pasaba por contactar con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, para cerrar un decreto con aspectos pendientes del año 2025, como las ayudas para La Palma, que se aprobaron finalmente en diciembre.

Incluso se plantearon medidas energéticas para evitar 'ceros' en las islas, a raíz del ocurrido en julio en La Gomera, pero el decreto no salió adelante en el Congreso por el rechazo de PP y Vox.

Torres no entiende que CC se esté replanteando su acuerdo de legislatura con el PSOE dado que la 'agenda canaria' se está cumpliendo y hay de plazo hasta 2027, por lo que no ve "lógico" introducir un nuevo texto a año y medio de las próximas Elecciones Generales.

En ese sentido ha pedido volver a la "agenda del sentido común y del diálogo de las administraciones" y ahí enmarcado también la propuesta del PSOE de aprobar un decreto de competencias exclusivamente autonómicas.

"O sea, tú le estás pidiendo a Madrid que te apunte o te asuma cuestiones de competencia tuya y cuando nosotros le decimos, bien, incluye en ese decreto cuestiones que tú puedes aprobar en el seno del Consejo de Gobierno, que son competencias tuyas, y nos dices que no", ha señalado.

DUDA DEL APOYO DEL PP

Torres ha dudado, incluso, de que el PP apoyara el 'Decreto Canarias' tras su negativa a apoyar el decreto de menores.

"El Partido Popular no ha apoyado en las grandes acciones de Canarias porque quiere laminar al Gobierno de España, cuestiones como la ayuda contra el 'cero energético', aspectos como el decreto de menores, y en muchas ocasiones no ha podido contar con su voto para cuestiones como la isla de La Palma", ha subrayado.

Ha dejado claro que se va a "respetar" que en La Palma haya una bonificación del 60% en el IRPF al menos hasta 2027, tal y como recoge la 'agenda canaria', y no descarta "hablar y negociar" sobre extenderla a La Gomera y El Hierro, pero no se compromete.

"Hay cuestiones que hay que plantear, pero como se tienen que hacer las cosas, con seriedad, no diciendo, mira, tengo aquí un documento que todos estos me avalan para reclamarle a usted que me apoye esto", ha señalado.

El ministro ha reducido esta negociación a un "teatro" ya que el decreto no se aprobará en Canarias, sino en las Cortes.