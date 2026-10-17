Tres motoristas heridos en un accidente de tráfico en la TF-21, en el municipio de Adeje (Tenerife)

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SANTA CRUZ DE TENERIFE 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres motoristas ha resultado heridos este sábado tras sufrir un accidente de tráfico con un vehículo en la TF-21, en el kilómetro 57, en el municipio Adeje, en la isla de Tenerife, según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 1-1-2.

El suceso se produjo sobre las 12:47 horas, cuando la sala operativa del 1-1-2 recibió una alerta comunicando el incidente, por lo que el Cecoes activó de inmediato los recursos de emergencia necesarios para intervenir en la zona.

Una vez en el lugar, personal sanitario del Servicio de Urgencias Canario valoró y asistió a los tres afectados, que presentaron traumatismos de diversa consideración. Finalmente, fueron trasladados en ambulancia al Hospital Universitario Hospiten Sur y Hospital del Sur.