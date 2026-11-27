Archivo - Varios migrantes en el Centro de Acogida Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés en el Hierro, a 22 de agosto de 2024, en El Hierro, Canarias (España). Un total de 789 migrantes han llegado esta semana de forma irregular a las costas españo - Antonio Sempere - Europa Press - Archivo

SANTA CRUZ DE TENERIFE 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias informa este viernes de que el puesto sanitario avanzado del Servicio de Urgencias Canario (SUC), instalado el pasado jueves junto al CATE de San Andrés ante la necesidad de reforzar la asistencia sanitaria a los migrantes en El Hierro y aliviar la carga asistencial del Hospital Ntra. Sra. de Los Reyes, ha sido relevado por el dispositivo sanitario de emergencias que la Unidad Militar de Emergencias (UME) ha desplegado este viernes en el mismo emplazamiento con el objetivo de consolidar la asistencia con un equipo que prestará atención 24 horas.

Esta medida se toma tras las reuniones de coordinación celebradas este viernes entre los efectivos del Gobierno de Canarias y de la UME para proceder al traspaso de información y conocimiento con respecto a la atención sanitaria a la población migrante que llega a las costas herreñas.

Dicho puesto sanitario avanzado fue instalado en El Hierro el pasado 19 de noviembre para reforzar la atención sanitaria ante el incremento de llegadas de personas migrantes y garantizar que esta situación no afectase a la asistencia que reciben los herreños y las herreñas, recoge una nota del Gobierno canario.

Este dispositivo, instalado junto al Centro de Atención Temporal de Extranjeros (CATE) de San Andrés, en Valverde, ha permitido atender patologías leves sin necesidad de ser trasladar pacientes al Hospital Nuestra Señora de los Reyes, aliviando la presión sobre el centro hospitalario y sus profesionales.

Con esta medida, que forma parte del despliegue de la UME en El Hierro, el Gobierno de Canarias continúa con las medidas contempladas dentro del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA), activado este miércoles a causa de la llegada masiva de personas migrantes por vía marítima a la isla más occidental del archipiélago.

ACTIVACIÓN DE LA EMERGENCIA SANITARIA

El Gobierno de Canarias declaró este miércoles la emergencia por la situación excepcional de carácter sanitario, social y de seguridad en El Hierro.

A través de la Dirección General de Emergencias de la Consejería de Política Territorial, Cohesión Territorial y Aguas, la decisión se adoptó de acuerdo con la situación y en aplicación del Plan Territorial de Emergencias de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (PLATECA).

No en vano, la afluencia masiva y continuada de personas migrantes por vía marítima a la isla herreña genera una situación excepcional que puede requerir el refuerzo de los dispositivos sanitarios, sociales y de seguridad, así como de los servicios de atención a la población, expone el Ejecutivo.

Ante este escenario, la activación del PLATECA con emergencia nivel 2 pretende establecer un marco de coordinación y apoyo a las administraciones y organismos competentes, que permita movilizar los recursos autonómicos de protección civil y atención de emergencias necesarios.