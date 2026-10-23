Valido (CC) defiende la fuerza nacionalista en Madrid cuya "única causa" es Canarias: "Ni la izquierda ni la derecha"

Registro oficial de las candidaturas de Coalición Canaria-Primero Canarias al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife y al Senado por la isla de Tenerife - CC

SANTA CRUZ DE TENERIFE 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La candidata de Coalición Canaria-Primero Canarias al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife, Cristina Valido, ha defendido este viernes el valor de la fuerza nacionalista para la defensa de los intereses de las islas, ya que es una representación que con una "única causa": defender Canarias en Madrid.

Valido ha realizado estas declaraciones durante el registro oficial de las candidaturas de Coalición Canaria-Primero Canarias al Congreso de los Diputados por la provincia de Santa Cruz de Tenerife y al Senado por la isla de Tenerife, de cara a las elecciones generales del próximo 29 de noviembre.

La candidatura al Congreso estará encabezada por Cristina Valido, acompañada de Jonathan Felipe, Atteneri Falero, Libertad Ramos Armas, Candelaria Márquez, Rubén García y Belén González. Como suplentes a la Cámara Baja figuran Moisés Afonso, Patricia Rodríguez, Yeray Padilla, Elena Perdomo, Gerardo Vera y Carmen Teresa Medina.

Por su parte, la candidatura al Senado por la isla de Tenerife estará integrada por Alfonso Cabello y Patricia León, mientras que Diana Mora, Javier Rivero, Alejandro García y Andrea Carballo concurrirán como suplentes de Coalición Canaria-Primero Canarias a la Cámara Alta.

Tras formalizar el registro ante la Junta Electoral Provincial, Valido ha advertido "la fortaleza" de una candidatura que reúne a hombres y mujeres "comprometidos" con la defensa de los intereses de Canarias y que concurren a las elecciones para que "las necesidades del archipiélago tengan una voz propia en Madrid".

En este sentido, la candidata nacionalista ha destacado que Coalición Canaria-Primero Canarias presenta "una candidatura que reúne los mejores perfiles, las personas de Canarias, las personas de esta provincia, que se comprometen a ir a Madrid a defender nuestra tierra".

Ha insistido en el compromiso de la formación nacionalista por situar a Canarias por encima de "cualquier otro interés político", con una representación que tenga como "única prioridad" la defensa de Canarias.

ISLAS NO CAPITALINAS

Por su parte, el número dos de la candidatura al Congreso, Jonathan Felipe, ha destacado "la ilusión y el compromiso" con los que Coalición Canaria-Primero Canarias afronta esta nueva cita electoral, especialmente en la defensa de las singularidades y necesidades de las islas no capitalinas.

Felipe ha puesto el acento en la necesidad de avanzar hacia una fiscalidad diferenciada para las islas verdes, adaptada a sus particularidades, al tiempo que ha defendido el potencial del conjunto del archipiélago como un territorio de oportunidades para España y Europa.

"Presentamos esta candidatura con muchísima ilusión, con ganas de defender los intereses de Canarias en Madrid y, en mi caso particular, los intereses de las islas no capitalinas, de las islas verdes, buscando una fiscalidad diferente", ha señalado.

Ha subrayado que Canarias debe continuar avanzando en el reconocimiento de sus singularidades y en la consolidación de los derechos alcanzados. "Necesitamos reforzar los derechos adquiridos y evolucionar hacia más derechos" ha asegurado. EL SENADO

En relación con la candidatura al Senado, Alfonso Cabello ha asegurado que Coalición Canaria-Primero Canarias concurre a estas elecciones con el objetivo de "recuperar" una representación que es "capaz" de trasladar a Madrid los "grandes retos estructurales" que afronta Tenerife.

Ha advertido de que la isla necesita "una voz fuerte" en la Cámara Alta que defienda de manera sus intereses y que sitúe entre las prioridades del Estado las inversiones y los compromisos pendientes con Tenerife.

"Los asuntos y retos estructurales que tiene la isla de Tenerife tienen que ser defendidos en Madrid", ha afirmado el candidato nacionalista, quien ha lamentado que durante los últimos años no se hayan defendido adecuadamente los grandes problemas de la isla desde el Senado.

En este sentido, ha apelado cuestiones fundamentales como las inversiones previstas en el convenio de carreteras, la fiscalidad y otras actuaciones pendientes que requieren la implicación del Gobierno de España.

Cabello ha defendido como "fundamental" que los ministros, las ministras y el presidente sepan "cuáles son esos problemas" y, en ese sentido, ha asegurado que el compromiso de Coalición Canaria será "mantener una reivindicación continua" de las necesidades de Tenerife ante las instituciones del Estado.

SUR DE TENERIFE

Por su parte, Patricia León ha reivindicado la necesidad de que el sur de Tenerife cuente con una representación comprometida con sus necesidades y para trasladar sus reivindicaciones a la Cámara Alta.

La candidata nacionalista ha asegurado que su objetivo es que "el sur de la isla tenga una voz propia, comprometida con la realidad". En ese sentido, ha cuestionado el papel desempeñado durante los últimos años por los representantes de esta comarca en el Senado.

Ha criticado que, pese a contar con dos senadores procedentes del sur de Tenerife, la comarca no haya tenido una representación efectiva de sus intereses en la Cámara Alta durante los últimos tres años y medio.

León ha asegurado que afronta esta nueva etapa "preparada" para asumir el reto de defender las necesidades del sur y contribuir a que Tenerife recupere una voz propia en Madrid.