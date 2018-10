Valido exige al PSOE canario que reclamen al Gobierno de Sánchez lo prometido en dependencia

Publicado 26/09/2018 15:09:35 CET

SANTA CRUZ DE TENERIFE, 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, Cristina Valido, ha exigido al PSOE que reclame al Ejecutivo central que lidera el socialista Pedro Sánchez lo prometido en dependencia.

Así se lo ha pedido Valido a los socialistas durante la interpelación que le han hecho. "Ayudeme a que sus compañeros en Madrid hagan un plan con lo que han venido reclamando durante años --el PSOE de Canarias--. Ustedes reclamen que el Estado ponga el dinero que tenga que pagar, que empiece a cotizar por las cuidadoras... A ver si llega todo lo que han prometido", espetó a la diputada socialista María Teresa Cruz Oval que defendió la interpelación de su grupo sobre la desaceleración de la intensidad del Sistema de Atención a la Dependencia.

La consejera aseguró que tener un sistema ágil "no se hace en un año y medio" y defendió que ahora se están poniendo las bases, se ha empezado a ordenar la situación "pero que no se soluciona en dos años".

Asimismo, incidió en que la dependencia "no son las prestaciones económicas, son muchas más cosas" y, en este sentido, admitió que el tema de los recursos humanos "no" lo terminan de resolver pero sí que destacó que se ha "mejorado" en cuanto a infraestructuras para dependientes, algo que consideró "clave" para la dependencia.

En cuanto a las críticas que ha recibido por parte de Cruz Oval en relación a que en el tiempo que lleva frente a la Consejería no ha emitido ni resolución, ni orden, ni instrucción sobre dependencia, Valido le recordó que el decreto para simplificar el proceso de dependiente ya se publicó.

"No puede decir que no se ha hecho nada. No se puede medir la gestión ni el trabajo por el número de resoluciones para ir más rápido. Se ha trabajado muchísimo", subrayó para afirmar que aún así están "a años luz" de lo que se quiere conseguir pero "no se puede pensar que en dos años esta situación va a estar resuelta".

Respecto a la 'guerra de cifras' en cuanto a dependientes, expedientes y personas que reciben las prestaciones, Valido se defendió indicando que los datos "son oficiales" del Ministerio, asegurando que "ningún favor" le hizo el PP con las cifras "ni ahora" el PSOE para agregar que, según datos del Imserso, Canarias no es la última en personas con prestación de grado 1, ya que "ha pasado a Andalucía".

Por último, Cruz Oval calificó el acuerdo de dependencia con los cabildos "de truco y trato" al considerar que "se triplica" los servicios que dependen ahora de las instituciones insulares. En relación con ello, Valido le preguntó a la diputada socialista si estaba llamando "tontos" a los siete presidentes y negó que con ese acuerdo se esté "engañando" a las islas.