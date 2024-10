VÍDEO: El vicepresidente de Canarias tilda de "injustos" los ataques al turismo en las islas

MADRID 3 Oct. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El vicepresidente y consejero de Economía, Industria, Comercio y Autónomos del Gobierno de Canarias, Manuel Domínguez, ha tildado de "injustos" los ataques al turismo y ha considerado que hay que mejorar los salarios vinculados al aumento de la productividad.

"Pero mejorar la productividad no es exigir más al trabajador. Quizás es actualizar más la empresa, la digitalización o la formación", ha dicho este jueves en Madrid durante su intervención en el Encuentro Informativo de Europa Press.

Por lo tanto, Domínguez entendió que hay que llevar a cabo acciones que mejoren la situación. "A mí --afirmó-- no me gusta hablar de la distribución de la riqueza porque la riqueza no se distribuye. Pero bueno, para que se entienda mejor esa distribución de lo que genera el turismo en Canarias".

Al respecto, observó que cuando tuvo lugar el cero turístico durante la pandemia del coronavirus pensó que todos habían aprendido la importancia real que tiene el turismo para Canarias.

De igual modo, el vicepresidente de Canarias pidió "prudencia" con los ataques al sector en las islas y con la imagen que se proyecte al exterior.

"Hablar de Canarias es hablar del turismo. De ahí que los ataques injustificados que se están produciendo a nuestra principal fuente de ingresos --el turismo-- y la imagen que estamos proyectando al exterior nos alarme", incidió.

Domínguez recordó que el turismo genera en Canarias el 40% del empleo, representa el 35,5% del PIB y que durante el año 2023 generó 20.000 millones de euros, siendo el sector que más aporta a la recaudación fiscal con 3.500 millones de euros aproximadamente, lo que significa un 37% del total de la recaudación.

