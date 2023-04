'Voyages en Italie' abre la competición de largometrajes de la Sección Oficial del Festival de Cine de LPGC

LAS PALMAS DE GRAN CANARIA, 16 Abr. (EUROPA PRESS) -

La competición de largometrajes de la Sección Oficial del Festival de Cine de Las Palmas de Gran Canaria dará comienzo mañana lunes con 'Voyages en Italie' (Francia, 2023, 91 min.), la película de Sophie Letourneur que se proyectará a las 09.30 horas en la sala 9 de Cinesa El Muelle. A las 12.15 horas el mismo espacio acogerá el visionado de 'The Adults' (Estados Unidos, 2023, 91 min.), de Dustin Guy Defa.

En total son diez los títulos que aspiran a hacerse con la Lady Harimaguada de Oro de la vigésima segunda edición de la cita cinematográfica capitalina. Se trata de estrenos absolutos en España de los cuales dos concursan dando forma a un díptico. Las obras contarán cada una con tres pases, en algunos de los cuales también se podrá disfrutar de presentaciones y coloquios con los cineastas.

Es precisamente el caso de 'Voyages en Italie', una obra que aborda cómo un matrimonio intenta reavivar la chispa del amor en una escapada romántica que le llevará a recorrer Sicilia. Una curiosa y realista comedia cargada de acción y desafíos, placeres y conflictos que empiezan por la elección del propio destino: el país donde él ha estado con todas sus ex. La propia Letourneur, que es también la protagonista de este largometraje que ya ha pasado por el Festival Internacional de Cine de Róterdam, será la encargada de introducir y abordar los avatares de su último trabajo junto a François Labarthe.

Asimismo, este lunes tendrá lugar la proyección de 'The Adults'. La obra de Dustin Guy Defa, que recala en Las Palmas de Gran Canaria tras pasar por el Festival Internacional de Cine de Berlín, narra el debate interno al que se enfrenta Eric tras regresar, por un breve periodo, a su ciudad natal. Allí tendrá que elegir entre recuperar la relación perdida con sus hermanas o volver a caer en la adicción al póker junto a su antiguo grupo de amigos.

Estos dos trabajos inaugurarán este lunes la competición de largometrajes de la Sección Oficial que continuará el martes 18 con la película de metraje encontrado 'Mudos testigos' (Silent witnesses, Colombia, Francia, 2023, 78 min.), obra póstuma de Luis Ospina codirigida por Jerónimo Atehortúa Arteaga, quien presentará y charlará con los presentes en el segundo pase. También en esta jornada se proyectará 'Adentro mío estoy bailando', de Leandro Koch y Paloma Schachmann (The Klezmer project, Austria, Argentina, 2023, 117 min.).

El miércoles 19 llegará el turno de 'Viver Mal' (Living Bad, Portugal, Francia, 2023, 125 min.) y 'Mal Viver' (Bad Livind, Portugal, Francia, 127 min.). Ambas películas de João Canijo participan juntas como una única obra en forma de díptico.

Para el jueves está programada 'Arturo a los 30' (About Thirty, Argentina, 2023, 92 min.), de Martín Shanly. El cineasta, que también protagoniza la obra, presentará y dialogará en sala con los espectadores. También lo hará Jow Zhi Wei, director de 'Tomorrow is a Long Time' (Ming Tian Bi Zuo Tian Chang Jiu, Singapur, Taiwán, Francia, Portugal, 2023, 106 min.).

Finalmente, el viernes 21 de abril tendrá lugar la proyección de 'The Bride' (Ruanda, 2023, 73 min.) cuya directora, Myriam U. Birara, introducirá el largometraje en Cinesa El Muelle donde, más tarde, Martin Skovbjerg hablará sobre su thriller 'Copenhagen Does Not Exist' (Kobenhavn Findes Ikke, Dinamarca, 2023, 98 min.) de cuyo visionado también se llevará a cabo a lo largo del día.

Será el sábado 22 de abril cuando el Festival desvele el palmarés del apartado. El resultado marcará la agenda de proyecciones del domingo 23 en la que el público podrá disfrutar de un nuevo pase de las películas que hayan resultado ganadoras.

La cineasta húngara Ildikó Enyedi, autora de la ganadora del Oso de Oro de Berlín por 'En cuerpo y Alma', título nominado al Oscar, así como de 'My 20th Century', una de las mejores películas húngaras de todos los tiempos y una de las 10 mejores del año, según el New York Times; Gerwin Tamsma, comisario de cine y programador de Róterdam durante más de 25 años, y Fatou Jupiter Touré, una de las africanas de mayor impacto según la revista sudafricana Tropics, actriz, directora, productora, embajadora de las Naciones Unidas, empresaria, fundadora del Festival de Cine Les Téranga y presidenta de WIFT en Senegal (Mujeres en el Cine y en la Televisión) conforman el equipo encargado de fallar los premios de la Sección Oficial en el apartado de largometrajes.

Los diez títulos se disputarán esta semana la Lady Harimaguada de Oro dotada con 20.000 euros y la Lady Harimaguada de Plata con 10.000.