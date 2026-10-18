La 18 Conferencia Española Passivhaus presentará una nueva guía para mejorar el aislamiento térmico de los edificios

Imagen de archivo de la presentación del congreso - EUROPA PRESS

LOGROÑO, 18 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Plataforma de Edificación Passivhaus (PEP) presentará en la 18 Conferencia Española Passivhaus (18CEPH), que se celebrará del 22 al 24 de octubre en Riojaforum, la nueva 'Guía de Buenas Prácticas en Aislamiento Térmico', que busca mejorar el conocimiento sobre uno de los factores que más directamente influyen en el consumo energético y el confort de los edificios.

La publicación parte de la idea sencilla, pero determinante en el comportamiento de un edificio de que no basta con incorporar aislamiento sino que, previamente, hay que diseñarlo, dimensionarlo y ejecutarlo correctamente.

La guía ha sido elaborada con la colaboración de especialistas del sector y está dirigida a profesionales, instituciones, promotores y público general, con la intención de convertirse en un documento de consulta y referencia para avanzar hacia edificios de mayor eficiencia energética.

AISLAR BIEN, MEJOR QUE AISLAR MÁS

Uno de los objetivos de la publicación es contribuir a desmontar la idea de que mejorar la eficiencia energética de un edificio pasa necesariamente por incrementar el espesor del aislamiento.

La guía explica que el aislamiento debe entenderse como parte de un sistema y analizarse junto al diseño bioclimático, las características del edificio, el clima, la humedad, la hermeticidad, la ventilación o la existencia de puentes térmicos. Una correcta planificación en proyecto debe continuar, además, con una ejecución rigurosa en obra.

El documento aborda estas cuestiones desde un enfoque práctico, incorporando conceptos básicos, normativa, comportamiento frente a la humedad, recomendaciones para las fases de diseño y obra, rehabilitación, materiales aislantes y ejemplos de resolución de puentes térmicos, entre otros contenidos.

La nueva publicación da continuidad a las anteriores guías de buenas prácticas impulsadas por PEP sobre Blower Door, ventilación controlada, hermeticidad y campanas extractoras, dentro de la labor de divulgación y transferencia de conocimiento desarrollada por la asociación.

DEL CONOCIMIENTO A LA PRÁCTICA.

Este carácter divulgativo y práctico tendrá también su reflejo en la programación de la 18a Conferencia Española Passivhaus, que dedicará parte de sus jornadas a diferentes sesiones demostrativas o workshops en el área expositiva de Riojaforum.

El objetivo será acercar a los asistentes materiales, sistemas y soluciones vinculados a los principales ámbitos que intervienen en los edificios de muy bajo consumo energético, trasladando los conceptos técnicos a aplicaciones y situaciones reales.

Las sesiones abordarán cuestiones como la optimización de proyectos mediante bombas de calor y su integración con energías renovables; el mantenimiento de los sistemas de ventilación; la gestión de la humedad en edificios herméticos; el control inteligente del confort y la calidad del aire interior; las carpinterías de altas prestaciones; y los nuevos retos de las envolventes térmicas de los edificios.

Además de explicar el funcionamiento de las diferentes soluciones, algunas sesiones incorporarán demostraciones prácticas. Entre ellas, se mostrará, por ejemplo, la aplicación sobre una maqueta de una membrana destinada a gestionar el vapor y garantizar la hermeticidad, permitiendo observar posteriormente su evolución.

Los workshops se desarrollarán en dos bloques, de mañana a partir de las 12 horas y de tarde desde las 15,30 horas, y estarán accesibles tanto para los asistentes con Total Pass como para quienes dispongan de Pase de Feria.

Con esta combinación de documentación técnica, divulgación y demostraciones prácticas, la 18CEPH busca acercar el conocimiento sobre eficiencia energética desde la teoría pero también desde las decisiones de diseño, los materiales y, especialmente, su correcta aplicación en los edificios.